中市》政見辯論會 林佳龍打政績牌 盧秀燕拚經濟優先

2018年11月13日 21:09 中時 盧金足 、 林欣儀 、 黃國峰

第三屆台中市長政見辯論會13日晚上七點登場，民進黨台中市長候選人林佳龍主打政績牌及花博城市光榮感。（黃國峰攝）

第三屆台中市長政見辯論會13日晚上七點登場，國民黨台中市長候選人盧秀燕一開口就詢問台中市民「大家過去4年過得好嗎？」（黃國峰攝）

台中市政見辯論會，林佳龍（左起）抽到一號、盧秀燕抽到二號、宋原通抽到三號，三人在政見發表前握手致意。（圖／台中市選委會提供）

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會13日晚上登場，民進黨台中巿長候選人林佳龍主打政績牌及花博城市光榮感，針對交通等建設 質疑對手沒有主張奠基工程；國民黨台中市長候選人盧秀燕強調經濟優先，緊咬德商千億海水採礦是否包括在9000億招商數據，無黨籍台中市長候選人宋原通強調，他會打開台中的大門，「促成兩岸大繁榮投給我，要兩岸對抗的投給我的對手」。

林佳龍表示，過去4年，綠柳川的整治讓舊城區重新找回光榮；台中世界花博，開幕至今僅僅10天，參觀人數已經將近70萬人。所有投入的市府同仁、策展團隊、全國各行各業、2萬多名志工，所有參與的市民，也都讓世界看到，台中的驕傲，「這些感動和進步，是因為我們從4年前開始，和所有市民共同努力」。

「台中招商引資全國第一，綠柳川整治讓舊城區重新找回光榮」林佳龍表示，台中世界花博讓世界看到台中驕傲，這四年投資台中超過9000億全國第一，薪資成長率達到7.54％，用六都第一的速度，努力趕上。

他強調，台中將有環狀軌道運輸、捷運十字路網，海空雙港將持續國際化，爭取興建機場捷運，河川整治將擴及全流域，舊城新生將擴及到全市每一個角落。

林佳龍也說，交通路網會持續落實，台中將有環狀軌道運輸、捷運十字路網。海空雙港將持續國際化，爭取興建機場捷運。河川整治將擴及全流域，舊城新生也將擴及到全市每一個角落。台中的進步，不會止於單點的改變，他將連結成線、延續成面。這是林佳龍對大家的承諾。

除主打空汙，國民黨台中市長候選人盧秀燕在政見辯論會中更大力抨擊台中經濟變差。她表示，民進黨全面執政後，逢甲夜市、一中商圈的人潮、錢潮都少了一半，農產品外銷大幅下滑，她若當選，一定打破用意識形態領導城市，要透過前店、後廠、自由港的概念，開闢5大中心、整體發展大台中。

「大家過去4年過得好嗎？」盧秀燕一開口就詢問台中市民，她強調，開始競選時就有攤商來找她幫忙，因民進黨執政以政治意識形態超越經濟，不只趕跑陸客、台灣人也變窮，連計程車運將都感嘆景氣太差、整天載不到客人，到台中觀光、消費的國際旅客大幅減少，「人沒進來、貨出不去」。

盧秀燕更批林佳龍4年前競選提出「大台中123」政策，但4年過去了，政見跳票，對手還在說「大台中123」。盧秀燕說，未來她若當選，除要透過「台中富市3」經濟藍圖，讓貨出去

、錢進來，台中經濟站起來，更要在各區規畫會展中心、水湳智慧4.0中心及影視文化中心、科技廊道等5大中心，透過5個角有效發展台中經濟藍圖。

宋原通則左批藍營右打綠軍，倒是稱讚林佳龍是後起之秀，表示他要拿下8成選票，讓台中取代新加坡成為兩岸橋梁，更要爭取台海隧道通台中，台中不發也難。

(中時 )