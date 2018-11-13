長沙警破獲跨省網路賣淫集團　逮187人查扣近900萬元

2018年11月13日 21:24 旺報 賴志昶

湖南省長沙市公安局13日指出，該局成功摧毀一個以網路為平台，在全國進行賣淫、搶劫、傷害、勒索的犯罪集團，共逮捕187名涉案人員，破獲共100多起相關案件。

據《中新網》報導，警方調查發現，長沙芙蓉區、高新區等地自6月以來發生多起賣淫後搶劫的案件，經大數據分析，這些案件的源頭來自於一個跨區域網路招嫖平台。據了解，該平台主要集中在黑龍江、吉林、湖北、貴州等地，涉案人員則遍布全國各地。

調查指出，嫌犯透過網路社群工具，利用虛擬軟體定位在市區散布色情訊息，透過聊天軟體談妥價格與交易地點，由馬伕與車手送小姐與被害人見面，之後以追加「出台費」、「平台費」等為由，用毆打等方式威脅，強迫被害人透過微信、支付寶掃碼付款，同時強取被害人隨身財物。

長沙市公安局經過偵查，10月29日由專案指揮部調集800餘名警力，於湖南、黑龍江、吉林、湖北、貴州、上海、雲南、廣東等8省收網，相繼逮捕187名嫌犯，破獲2個做案平台、5個工作室，扣押30餘台電腦、800多支手機，共查扣200餘萬元人民幣（約台幣888萬元）。

報導指出，警方目前已刑事拘留113人，行政處罰74人，詳細案情的調查工作仍在進行當中。

(旺報 )