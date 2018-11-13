看她好欺負 惡鄰性侵精障女判7年半

基隆地方法院審理後，依加重強制性交罪判蕭男有期徒刑7年半。（李怡萱攝）

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新北市雙溪區一名蕭姓男子見身心障礙的鄰居少女好欺負，去年1月2日晚間用臉書約少女出，並強拖少女至男廁，不顧少女表達自己正逢經期，要求少女口交長達10分鐘，並強迫發生性關係。離譜的是，蕭男母親得知兒子性侵少女後，竟然將少女約出，企圖用1000元和解，基隆地方法院審理後，依加重強制性交罪判蕭男有期徒刑7年半。

判決書指出，蕭男當天用臉書打電話給少女，說有許多朋友在雙溪公園烤肉，但少女到現場後根本沒有看到烤肉的人。少女轉身想走，卻被蕭男押至男廁，未經她同意就強吻、撫胸，繼而直接將她壓跪地上，硬將生殖器塞入她口中，並強迫發生性關係。

蕭男在法院審理時辯稱，有問少女是否願意性交，少女也同意，才會將她帶至男廁。但蕭男先是說沒有真的插入陰道內，後又改口只有表面摩擦，且事發地點周遭都是民宅，少女若不願意大可呼救。

法官認為，被害人遭遇侵害後反應不一，少女當下也無法判斷求救是否會導致其他傷害，且被害人為顧及名譽，隱忍未求助以免事態宣揚，遭受二度傷害屬常理。不能因少女沒有呼救，就認為對方願意發生性關係。

法官表示，蕭男明知道少女有身心障礙，卻為了滿足一己私慾，對少女強制性交，使少女身心都蒙受巨大傷害。犯後又不斷否認犯行，供述避重就輕，絲毫不見悔意，故依加重強制性交罪判處蕭男有期徒刑7年半。

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(中時 )

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