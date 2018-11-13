7-ELEVEN年菜預購 首推米其林「摘星年菜」

2018年11月13日 21:36 工商 劉馥瑜

天香樓東坡肉。（圖／業者提供）

這一鍋御膳麻辣鍋套餐。（圖／業者提供）

億長御坊如意團圓功夫年菜。（圖／業者提供）

四川吳抄手_紅油抄手。（圖／業者提供）

老協珍套餐。（圖／業者提供）

超商年菜預購陸續開跑！7-ELEVEN宣布，即日起推出近3個月的年菜預購活動，首波以入秋體感商機、跨年聚餐為需求，主打「排隊鍋物」及「摘星美食」，今年品項數多達120品，商品價格帶位於179元～12,800元間，藉由提早讓消費者試菜，替明年農曆年前的年菜預購旺季暖身，預計此波年菜預購業績，有機會較去年同檔成長1～2成。

值得一提的是，今年7-ELEVEN掌握美食圈最大盛事，化身成星級料理專賣店，首次攜手米其林推薦餐廳開發「摘星年菜」，價格最低269元起，高CP值的極品美食，讓在家團聚共享更方便。

7-ELEVEN表示，首屆《米其林指南臺北》自3月公布得獎後，獲得米其林三星殊榮的「君品頤宮」訂位至少要等兩個月，甚至有民眾預約已經要排到2019年的小年夜。因此，7-ELEVEN「開運年菜」預購特別與米其林指南推薦餐廳合作，包含君品頤宮、亞都麗緻天香樓、四川吳炒手等知名餐廳，推出米其林餐盤美食。

其中，君品頤宮針對7-ELEVEN獨家推出3～4人份的「君品酒店頤宮滴雞精土雞湯」，嚴選台灣桂丁雞、金華火腿等上等食材，燉煮出濃郁甘醇的秘傳雞湯，主攻小家庭商機；另外，還有榮獲米其林指南一星殊榮的中菜餐廳天香樓，其中鎮店招牌菜「天香樓麗緻東坡肉」受到許多老饕們的推崇，今年也首度加入7-ELEVEN開運年菜預購；此外更集結米其林推薦餐廳，像是四川吳抄手推出的「紅油抄手」、「成都水煮牛」等。

去年7-ELEVEN年菜預購，首波以鍋物最為熱銷，看準一年超過50億的麻辣鍋商機，今年再擴大經營，推出25道排隊名店的人氣鍋物。其中，包括與麻辣鍋名店「太和殿」首次合作，獨家開發招牌鴛鴦鍋湯底，更集合「老四川」、「這一鍋」、「肉大人」、「連進酸菜白肉鍋」…等知名店家鍋物，另外也搭配今年流行的爆量加料，如「Aurora黑安格斯翼板牛肉火鍋肉片」、「海鮮主義痛風雙龍海鮮拼盤」及型男大廚詹姆士「詹醬油潑辣子醬」搶先上市，讓民眾無須在寒風中排隊，就近到7-ELEVEN就能輕鬆打造專賣店等級的冬季進補鍋物。

此外，7-ELEVEN觀察到，年菜預購有高達5成的民眾會在平日下訂，多會購買名店名廚的菜餚料理，其中以職業婦女及家庭主婦為大宗，主要原因是由於工作忙碌而無法準備烹煮與張羅年菜，而預購的名店年菜標榜方便、品質安心，又能輕鬆在家端出如飯店水準的菜色，許多家庭甚至一次購買多道料理囤貨，避免年節時遇到許多餐廳沒開、沒東西吃的窘境。

7-ELEVEN今年共集結8位名廚、30家以上的名店推出菜餚料理選擇，其中發現肉類結構的品項越靠近過年時越受到歡迎，去年鄧師傅梅干肉、阿發師獅子頭銷售累計近萬人次購買，因此今年再加入「詹姆士技術指導堅果蹄膀」、「鄧師傅蔥燒元蹄」，搶攻愛吃大塊肉的客層；此外也強調異國道地口味，像是名廚孫榮技術指導開發使用韓國進口食材推出「孫榮韓式馬鈴薯豬肋排湯」、「孫榮安東燉雞」，搶搭一波韓流，主攻哈韓的消費者，期望讓民眾有更多元化的年菜料理選擇，再創一波購買熱潮。

7-ELEVEN開運年菜預購活動：

一、預購時間：107年11月5日～108年1月28日止

二、優惠活動：

1. 第一波早鳥優惠(107年11月5日起~107年12月4日)：指定商品第2件88折(價低者折扣)。持中信、玉山卡購買年菜DM商品，單筆滿1,000元送200元刷卡金。可再享85折優惠加價購義大利CUOCO鈦石不沾平底鍋、迷客夏牧場冰淇淋。

2. 第二波(107年12月4日起~108年1月28日)：任選3件95折。

三、取貨期間：

1. 預購商品：預購最快3日後到原訂購門市取貨、5日後到他店門市取貨。

2. 套餐年菜：107年12月26日~至108年2月2日可至原店、他店取貨。

(工商 )