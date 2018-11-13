國際RoboRAVE機器人賽 南科實中團隊嶄獲佳績

騎士賽前八強挑戰賽。（南科實中提供）

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南科實中國中部二年級的李品寬同學拿著影片及團隊編號板子，向日本人宣傳創意作品乒乓球自動收集器。（南科實中提供）
創意賽得獎團隊及騎士賽得獎團隊共同合影，左一為南科實中國中部主任彭美娟提供。（南科實中提供）
RoboRAVE 共同創辦人 Russ Fisher Ives與此次所有參賽選手共同合照。（南科實中提供）

南科實中國中部日前參加RoboRAVE國際機器人賽，獲得創意賽第三名、騎士賽第三名及第四名、迷宮賽第五名及第六名的佳績！南科AI_ROBOT自造基地，除了提供輔導技術培訓外，也協助學生前往日本加賀市比賽，展現優異成果。

南科實中於國中組創意賽及騎士賽獲得二項大獎，其中創意賽是獲獎作品為「乒乓球自動收集器」，獲獎者國中部二年級李品寬表示，因為RoboRAVE賽事之一的循線賽會使用到乒乓球，每次練習時都要花很多時間撿球，既費時又費力，因此有了研發乒乓球自動收集器的構想。

而騎士賽則是仿效西洋騎士的馬上比武，看誰的長茅能將對方的機器人推倒。獲獎者國中部一年級李奕德說，能得到騎士賽第三名覺得十分開心，很感謝老師的教導及團隊成員們的協助；團隊在賽前利用飯店的空間進行加強訓練，讓他們的成績可以更好，明年若有機會想要再參加，挑戰更好的成績。

RoboRAVE參加者年齡限定於8-18歲，今年有來自日本、新加坡、台灣、美國、中國等，共計163隊455人，比起去年增加了17隊。比賽分為a-MAZE-ing（迷宮賽）、Jousting（騎士賽）、Line Following（循線賽）、Sumobot（相撲賽）與Robotovate（創意賽），學生以團隊方式參賽，使用電腦撰寫程式控制機器人，在禁止遠端控制的前提下，由設計的機器人自行完成各項任務，大會精神標榜「樂趣第一，勝利第二」，所以除了競賽外，更是一個良好的國際交流管道。

(中時 )

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