勇敢踏出築夢步伐 藝人阿翔台南演講 聽眾擠爆會場

知名藝人、金鐘獎主持人阿翔13日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請至台南大億麗緻酒店演講。（勞動力雲嘉南分署提供）

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知名藝人、金鐘獎主持人阿翔13日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請至台南大億麗緻酒店演講。（勞動力雲嘉南分署提供）

「勇敢踏出去，才知道極限在哪裡！」知名藝人、金鐘獎主持人阿翔13日應勞動力發展署雲嘉南分署邀請至台南大億麗緻酒店演講，與聽眾分享職涯歷程與人生經驗，本身是台南人的阿翔一進場就受到現場民眾的歡呼與掌聲，阿翔媽媽也現身聆聽兒子演講，現場湧入600位民眾大爆滿，不少人席地而坐，氣氛熱絡。

勞動力發展署長黃秋桂與雲嘉南分署長柯呈枋也特地出席聆聽，黃秋桂說，為使民眾對職場有更宏觀視野，勞動力發展署持續邀請各行業頂尖達人分享職場經驗，陪伴民眾做好就業服務，她也鼓勵民眾不要自我設限，發展署會掌握職場變化與產業趨勢，滿足民眾對職涯發展的需求。

阿翔分享工作經歷及人生起伏，也暢談實踐夢想的勇氣，鼓舞大家勇敢作夢，勇於面對自己的人生。

阿翔從中華藝校畢業，後來在電視台擔任燈光師兼職賣健身器材，憑藉著對演藝圈的憧憬到處尋找工作機會，這段期間努力學習別人優點，強化不足之處，才得以將夢想具體化。主持《食尚玩家》一炮而紅，也讓阿翔體會很多事。

阿翔舉例，有一次到快樂指數最高的國家不丹出外景，看到那邊的人民對物質要求不高，讓他體會到知足常樂，後來就決定不要給自己壓力，不追求、不比較；去義大利出外景，學習到放慢腳步喝一杯咖啡過生活，他說，放慢腳步才能看清人事物。還有一次去澳門參加高空彈跳，體會「不要害怕面對恐懼，恐懼的背後其實很美好」。

演講結束後，阿翔的心情相當好，現場也應聽眾要求來一段模仿郭富城的橋段，也讓民眾開心大笑，整場演講沒有冷場，不少人都說值回票價。

(中時 )

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