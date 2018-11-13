苦苓慘被起底外遇史 自爆為何他要力抗「韓流」

2018年11月13日 21:35 中時電子報 吳玫穎

作家苦苓一向關心時事，上月因為評論文章「苦苓／韓國瑜是來高雄行騙的？」與網友發生激烈論戰，讓他不滿網友流於謾罵、人身攻擊，宣布今後將不再對政治相關留言做回應。然而苦苓今(13日)又再度於ETtoday名人論壇發表「我為什麼要力抗『韓流』」一文，內文中就透露因為惹到「韓粉」，遭人拿出當年他外遇的是攻擊。

苦苓文章中透露惹上韓粉，對他的生活一點也沒影響，「就像草原上的獅子，怎麼會因為幾隻嗡嗡叫的蚊蟲就惱怒呢？」更表示他也因此遭人拿當年外遇的事情攻擊，但苦苓就認為「那很好呀！」因為這代表2點，第一說明他講得有道理，讓人駁不倒只好拿私事攻擊，第二，也證明他20年來沒做什麼壞事，「換個角度想，這也是對我的一種肯定呢！」

另外，苦苓也揭密為何在韓流正盛時，自己卻選擇力抗韓流的原因，「追隨潮流容易，抵抗逆流困難，孟子說：『自反而縮（音素），雖千萬人吾往矣！』就是這樣而已。」

最終苦苓更不忘呼籲大家要回歸理性，要投給有能力、做實事的人，「例如台北的丁守中，高雄的陳其邁，就值得投他們一票！」苦苓一席話果然再度引發網友熱烈討論，有人贊同苦苓意見，「我真的覺得苦老師評論事情很客觀，只是有些人真的不明理，好壞話不會分」。

但也網友持反對意見，「苦苓先生，您對政治不清楚，別再亂發言。如果你無法解決高雄負債3000億，如果你無法解決高雄就業問題，就閉嘴。韓國瑜若當高雄市長，他要非常努力想辦法幫高雄還債，這是燙手山芋工作與位置，要給高雄人一個翻轉機會。選人材不選黨，韓國能讓虧損的北農賺錢，你能嗎？如果不行，請你閉嘴」、「支持言論自由的苦苓！那我的言論自由就是，我拒絕投給政二代貪二代的陳其邁」、「台北丁守中？？？XD」。

(中時電子報)