陸國家郵政局：「雙11」有13.52億件物流訂單

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旺報
賴志昶

大陸國家郵政局12日發布數據顯示，主要電商「雙11」當天共產生13.52億件快遞物流訂單，同比增長25.12%；各郵政企業當天共處理4.16億件快遞，同比增長25.68%，再創歷史新高。

國家郵政局指出，在今年旺季當中，郵政全產業將有超過300萬名一線人員投入服務，同時也擴充2成的轉運中心與車輛能力，全產業自有貨機達到110架，高鐵運快遞的路線已突破400條；同時，快遞電子運單普及率已超過9成，「小黃人」、「藍精靈」等自動化和智慧化配貨機器人逐漸規模化使用。

國家郵政局稱，隨著科技投入不斷加大，有企業科技研發費用佔比已經超過5%，產業科技人員已近萬人，部分科技應用甚至將快件量的預測提升至城市、行政區的每一個派送點、每一條流向、每一位快遞員，極大地提升了產業的抗壓能力。

大陸郵政業加強佈局全球，努力在世界實現貨運服務。國家郵政局表示，官方與民間攜手海關升級清關效率，有的保稅區甚至可以實現「秒級清關」，增加海外包機、跨境直郵線路等多種服務，在重點海外業務地區提升末端配送能力。以俄羅斯為例，已有2000餘個自提櫃覆蓋俄羅斯境內的390個城市，極大地提高了海外的履約效率。

(旺報 )

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