萊恩雷諾斯聲演《名偵探皮卡丘》！MV12小時突破百萬點擊

《名偵探皮卡丘》預計明年5月10日上映。（截自youtube影片）

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【POKÉMON 名偵探皮卡丘】首支官方預告，2019年3D同步上映

《名偵探皮卡丘》是第一部結合真人與寶可夢的冒險電影，由萊恩雷諾斯為全球知名的寶可夢：皮卡丘配音，在今天（11/13）凌晨一點與全球零時差公佈第一支中文版預告，短短12小時就創下超過100萬人的點閱率，足見寶可夢的可愛吸睛與驚人的動員能力。

該片由羅勃賴特曼執導，賈斯提史密斯飾演提姆，萊恩雷諾斯為名偵探皮卡丘配音，凱薩琳紐頓飾演露西，是一位第一次追蹤重大新聞的菜鳥記者，渡邊謙則飾演吉田探長。故事敘述一名王牌私家偵探哈利古曼神秘失蹤了，在求助無門的情況下，他的兒子提姆決心要自己查出父親的下落，他想求助父親的前寶可夢搭檔…皮卡丘，卻意外發現這隻皮卡丘與眾不同，皮卡丘與提姆二者竟然能夠說話溝通！

僅管聽在他人的耳裡，這頭皮卡丘與其他皮卡丘發出的聲音一樣是尖細、可愛的「皮卡、皮卡」；但聽在提姆耳裡卻十足像是個大叔的聲音，然而這個喜歡搞笑、可愛、討喜又不按牌理出牌的的超級偵探與提姆一拍即合。

為了尋找提姆的父親哈利，他們穿梭在萊姆市繁華的霓虹街道中，在略顯雜亂卻又超現實的現代都會裡，人類與他們喜愛的寶可夢共同生活在一起，在一連串冒險的旅程中，提姆與皮卡丘將遇到各式各樣的寶可夢角色，也將揭露一樁極有可能摧毀寶可夢與人類和平共存現狀的陰謀，甚至可能摧毀整個寶可夢宇宙….。該片預計明年5月10日上映。

(中時 )

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