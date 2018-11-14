老高雄人都知的30年黑毛薑母鴨 冷冬暖胃

2018年11月14日 07:17 中時 曹明正

冷冬裡來上一鍋黑毛薑母鴨，不僅暖胃也暖身。（曹明正攝）

老高雄人都知道的黑毛薑母鴨經營已經近30年，原先是在民族二路跟六合路交叉口上，遷移到九如路上後，除了空間更寬敞明亮，不變的好味道依舊原汁原味呈現，也因此每到冬天都有許多饕客慕名而來。

說到冬令進補，不外乎是薑母鴨、羊肉爐，而堅持最傳統道地薑母鴨的「黑毛薑母鴨」則是用米酒原汁原味的燉煮出熱呼呼的入味薑母鴨，冷冬裡來上一鍋暖胃也暖身。

老闆劉林華說，許多薑母鴨店多是以中藥為湯底，而他這裡的湯頭則是以米酒為主，想要吃到這阿嬤級的道地米酒熬製的薑母鴨，很多饕客都指定要來「黑毛」，而費時炒得酥香的三杯鴨，更是老饕必吃甚至要來電宅配的私房料理。

雖然經營已經近30年，黑毛薑母鴨仍堅持以平宜的價格，真材實料的提供給客人們安心的食材，除了鴨肉彈韌鮮甜，滿滿的薑母以及米酒頭都是美味的關鍵！

黑毛薑母鴨強調傳統口味的麻油、薑、米酒缺一不可，堅持品質的物料選用，鴨肉也一定要是新鮮的紅面鴨，紅面鴨的肉質較有韌勁，口感上也較好吃，久燉仍能吃到彈口的鴨肉滋味，而湯頭加入高麗菜熬煮後，襯托出清甜好喝，難怪每年10月到1月的吃補旺季，黑毛薑母鴨總能賓客盈門。

店名：黑毛薑母鴨

地址：高雄巿九如二路621號

電話：07-3137168

營業時間：下午4點至凌晨2點

售價：薑母鴨350元、三杯鴨350元

(中時 )