日媒：美副總統彭斯稱 將在印太地區與陸抗衡

美國副總統彭斯與日本首相安倍晉三，13日在東京的首相官邸舉行會談。（圖／美聯社）

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美國副總統彭斯13日在東京的首相官邸與日本首相安倍晉三舉行會談，會後兩人召開了聯合記者會。據NHK報導，彭斯在聯合記者會上表示，「美國對印度太平洋地區的介入是強有力的」，還說，「這個地區沒有被權威主義和侵略所侵蝕的餘地」，從而對強力推進海洋活動並透過經濟支援增強地區影響力的大陸進行了牽制。

彭斯還強調，美國將與日本等國合作，支援基礎設施建設，增強對該地區的介入。

安倍也在聯合記者會上表示：「為了實現無論大國還是小國，所有國家都能夠繁榮的自由和開放的印度太平洋這一藍圖，日美在基礎設施建設、能源和數位技術領域的合作正在取得穩步的進展，我們對此表示歡迎。我們還確認，日美將繼續發揮主導作用，與澳大利亞、印度和東協各國等進行聯手，進一步加強合作。」

安倍還就大陸表示：「我向彭斯副總統介紹了上月對中國的訪問，我們一致認為，日美兩國在與中國進行建設性對話時，將繼續保持緊密合作。」

另一方面，關於日美兩國同意開始談判的日美貨物貿易協定，安倍說：「我們再次確認，將根據9月發表的日美聯合聲明，為給日美雙方帶來利益而進一步擴大兩國間的貿易和投資，實現基於公平規則的自由和開放的印度太平洋地區的經濟發展。」

彭斯與安倍的會談結束後，日美兩國政府發表了聯合聲明。NHK指出，考慮到在南海推進據點建設的大陸，聯合聲明表示，「日美再次確認了加強實現自由開放的印度太平洋地區的共同目標。在這一地區，將推進能源、基礎設施、數位技術領域的聯繫，加深並擴大兩國的合作關係」。

除此之外，在能源領域，兩國將攜手開拓液化天然氣的市場。為此，兩國將加強在亞洲培養人才，促進對於液化天然氣提供以及基礎設施建設項目的投資。此外，兩國還將面向核能領域的研究開發推進合作等，在廣泛領域實現攜手併進。

在此之上，聯合聲明中還明確記載，「日美應在例如7國集團（G7）峰會、20國集團（G20）峰會、亞太經合組織（APEC）會議等國際會議上，共同致力於促進高質量基礎設施的國際水準」，在考量對方的財政狀況和環境等因素之上，面向高質量基礎設施支援的切實實施加強合作。

(中時 )

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