高雄逾百企業主出面挺韓國瑜

高雄市百貨商業同業會理事長顏久曜（站立說話者）登高一呼，逾百業者響應。（李義攝）

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與會企業主比出一號手勢，高喊凍蒜，力挺視訊的韓國瑜。（李義攝）
韓國瑜以視訊方式，向企業主致謝。（李義攝）

高雄市百貨商業同業會理事長顏久曜13日登高一呼，逾百位各界業者齊聚舉行《百業力挺一號韓國瑜記者會》記者會，關閉休息準備辯論的韓國瑜未現身，改以視訊表達感謝，呼籲一起用選票改變高雄未來翻轉高雄。

韓國瑜透過視訊與企業主對話，表示因重要會議無法與會致歉，拜託大家在最後關頭努力團結，一起用選票，改變高雄未來、翻轉高雄。

主持人要大家一起出通關密語，百位企業主同時比出象徵一號的食指，表達力挺韓國瑜的決心，並高喊凍蒜，現場氣氛達到最高潮。

顏久曜表示，認同韓國瑜全力為高雄拼經濟的理念，透過LINE群組邀約挺韓活動，僅1天就得百位不同行業響應。

中華民國太陽熱能商業同業公會理事長黃正忠則痛批，政府「非核家園」玩假的，錢未花在刀口上，預算只是為酬庸圖利，希望韓國瑜當選後，將高雄推動為低碳有機城市。他還說，未來要全省走透透，宣揚理念。

85大樓觀光協會理事長黃德發說，高雄經濟蕭條，許多行業衰退，韓國瑜的「東西賣出去、人進來」不僅是農漁產品，觀光業也適用，呼籲支持者都要出來投票，幫助韓國瑜當選。

出席的業者 還有高雄市西服公會等10多個公協會理事長、副理事長及許多知名的餐飲企業主。

(中時 )

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