台北》北市選情緊繃 陳佩琪：沒有人須為選輸而永遠退出政壇

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台北市長選情緊繃，柯文哲太太陳佩琪也出馬助陣，13日上午請假陪同掃街，晚間出席「愛 擁抱 台北慈善音樂會」拉票，中間空檔陳也沒閒著，於臉書PO文向柯文哲溫情喊話，她表示，選戰有輸有贏，盡力就好，沒有人須要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇。

陳佩琪於臉書表示，今天有媒體問她若柯選輸了，我們有何打算，會不會覺得很可惜？ 她說，每一場選戰，有輸有贏， 盡力就好， 台北是一個光榮的城市，由衷希望每次選舉過程都能成為全國的表率，先生秉持公開透明， 不對人做負面攻擊，無論結果如何，她覺得柯在整個選舉過程中已經贏了，至於連任與否，就交給選民決定吧。

陳佩琪指出， 醫生不可能成功救治每一個病人，選舉也不是每場都能稱心如意，記得台大發生錯植愛滋器官事件，柯曾對她說，他遇到行醫以來最大的挫折，但他檢討改善，期待下次更好， 醫生會從治療失敗的案例中學習成長，讓自己醫術更加精進，選舉何嘗不是這樣？

陳佩琪表示，對這場艱困的選舉我們平常心，心存善念， 盡力而為， 跌倒了，爬起來再向前衝，沒有人須要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇。

晚間陳也出席「愛 擁抱 台北慈善音樂會」現場，談及到現場是因為最近困難的環境，來表達對先生的支持，希望現場一人10票，在11月24日支持柯市長。

柯到場後，陸續演唱世界第一等、用心良苦、挪威的森林、堅持等歌曲，台下民眾則舉起手機燈光附和旋律，氣氛還算熱絡。

(中時 )

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