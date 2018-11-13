星二代隻身搭高鐵到「台中」拍戲 星媽送到車廂內還哭不停

2018年11月13日 21:51 中時 林淑娟

梁佑南帶著女兒方琦一起做公益。（民視）

藝人梁佑南與女兒方琦出席公益活動，結果梁佑南大爆女兒的料，原來去年方琦拍攝王毓雅導演的電影《花澤記》，因為她有工作無法陪女兒去拍攝，就讓從來不曾自己一個人搭高鐵的方琦獨自前往，梁佑南又氣又好笑地說：「我送她到高鐵，還送到車廂裡面的位置上，她一個人哭到哽咽，我還站在窗外跟她再見，她哭得更厲害，旁邊的人都在看她了」。

梁佑南笑說，又不是去美國半年一年也哭成這樣，讓她氣得不斷嘮叨唸女兒，並說都是平常太寵愛女兒了，「我是希望她獨立才讓她一個人出門，但她上輩子的情人爸爸疼她入骨，上學親自接送從不缺席，還送到公車站牌緊盯看著上車，因為女兒的爸爸特別注意安全，會防止異性靠近她」。媽媽的爆料讓方琦羞紅臉，笑說現在不會了。

梁佑南說，帶著女兒做公益是希望讓女兒知道社會上有很多需要幫助的人，她自己有多幸福。方琦日前在「電器盃」公益路跑上，首次獨自登台演唱載歌載舞，下午再跟媽媽梁佑南在「活力關懷讓愛無限」捐血園遊會上首次母女同台演唱，以前都跟媽媽上通告，當天是第一次要唱歌，方琦坦言緊張到三天三夜睡不好，她最感謝的其實是媽媽，因為從服裝、彩妝、包包都是媽媽的，是媽媽讓她美美的上場。

梁佑南說，其實女兒跟她當年23歲時身材比例一模一樣，只是自己更高一點，本來方琦很有主見又保守地挑了一件到小腿肚的長裙，她覺得不適合，好說歹說才讓女兒穿小短褲，「青春無敵怕什麼！」

被問到給女兒跟自己當年第一次登台各打幾分？沒想到梁佑南說，當年她21歲第一次登台太緊張，演唱時整首歌都忘詞，整首歌只唱「啦啦啦」然後就在台上哭了，還讓主持人亂了陣腳。她印象深刻，這輩子都忘不了。女兒方琦第一次登台表現得落落大方，不過梁佑南覺得女兒進步空間還很多，所以給她70分，她自己當年的「啦啦啦」則只有59分。

梁佑南也說，星二代莫名會有壓力，所以她會更嚴格對待方琦，要她多充實自己，她當然也開心美衣美包有女兒可以繼承，但相對希望方琦要付出更多努力，期許以後是外界用「方琦的媽媽」來介紹梁佑南，而不是用「梁佑南的女兒」來介紹方琦。

(中時 )