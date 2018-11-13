法國進口冷凍野生藍莓 驚見人工核種銫137超標

2018年11月13日 22:01 中時電子報 陳儷方

驚見輻射藍莓！衛福部食藥署在邊檢查發現，一批自法國進口的冷凍野生藍梅，竟有人工核種銫137，檢出量達219.4 Bq/kg，超標1.1倍，依規定必須退運或銷毀。銫137為人工核種，是核子反應後產生的物質，在自然環境中的半衰退長達30年，人體長期曝露其中，易致癌。

根據食藥署公布邊境查驗結果，比利時商焙樂道台灣分公司今年10月從法國進口40箱，總重200公斤的「CROP'S可柏思 IQF冷凍水果-野生藍莓」，檢出銫137，含量為每公斤219.4貝克。

根據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫134與銫137的總和上限為每公斤100 貝克，這批野生藍莓的銫137含量，達每公斤219.4貝克，超標1.1倍，不符格食品，只能退運或銷毀。

放射物質銫137在自然環境中的半衰期，長達30年，在人體內的半衰期則是70天，亦即人體遭銫137污染後，70天後濃厚才會降一半，但如果就醫接受治療，可縮短半衰期至35天。

根據蘋果日報報導，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，銫137會增加罹癌風險，如果懷疑吃到被銫137污染的食物，可以多吃新鮮蔬果，因為新鮮蔬果屬於高鉀食物，可以減少人體對銫137的吸收。

(中時電子報)