便當店老闆硬上乾女兒 辯稱：讓她「快樂」是身為乾爹義務

2018年11月13日 21:56 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名便當店老闆認了1名輕度智能不足的女子當乾女兒，但他竟二度強制性侵乾女兒，她寫信給老師揭發乾爹獸行才曝光。但這名乾爹竟大言不慚辯稱，身為乾爹有義務讓乾女兒「快樂」，高分院依對身心障礙女子強制性侵兩罪、合併判這名「乾爹」10年6個月，還可上訴。

判決指出，2016年5月20日晚間，便當店老闆在乾女兒住處房間，不顧她反對與推拒，強行脫掉乾女兒的衣物，最後以手指和生殖器強行侵入她下體得逞。同年6月1日晚間他又再次對她強制性侵。乾爹還辯稱，是乾女兒說與男友分手了，想要做愛才會快樂，他身為乾爹就有義務幫助乾女兒。

自由時報報導，受害少女寫信給職訓教師說「我有認1位乾爹，但他會亂摸，他要給我做那事，他說喜歡我、要照顧我一輩子…，他要給我玩一玩做那件事，老師你要幫我，我不知道該怎麼辦？…」。

二審法官查出，這名乾爹用送衣服與掛海報為由進入乾女兒的房間，因她輕度智能不足，應變能力較低，無力抗拒乾爹的性侵，加上她沒有異性親密友人，遭到乾爹性侵之前，她不曾與他人有過親密及性行為，平常對性方面不會有特別興趣，也沒有自慰習慣；乾爹供詞也有前後不一的矛盾，顯他辯解是脫罪之詞。

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(中時電子報)