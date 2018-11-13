桃園青年人口比例高 朱珍瑤：青年就業、住房、育兒應是政府施政重點

2018年11月13日 21:56 中時電子報 綜合報導

根據最新的人口統計，桃園市的居民平均年齡不到39歲，是六都中最年輕的城市，其中包含不少北漂移入人口。

青年時期是人生在成家立業的階段中最重要的起步時期，桃園市的政府施政應該要在這上面做好充足的準備，幫助本市青年朋友能好好發揮所長，在桃園市放心的安家立業。

珍瑤做為八德區「唯一的議員青年參選人」，對於桃園市的青年就業、住房及育兒政策相當重視，並期許在議會中持續為青年朋友發聲，爭取更好的福利和政策。

在青年就業方面，以今年上勞動部今年上半年最新統計來說，六都20至24歲青年失業率中，以台北市16.44%最高，桃園市13.1%位居第三，遠高於新北市的7.53%。

雖然桃園市的青年失業率不是六都最高的，但是與第一名的台北市相差不多，考慮到桃園市的青年人口比例更高，這是個值得憂心的數據。

這顯示了當前桃園市政府在產業創新和幫助青年人口就業的努力不足，在桃園市大興市容建設，例如美化埤塘公園等「看的到」的政績同時，是否減少了對產業創新動能的重視與投資，讓桃園市有重蹈高雄產業發展停滯覆轍的危險，這是我們議會必須強烈監督的重點。

在住房方面，桃園市目前的房價雖較雙北為低，但是近年來用房成本上升的速度也很快，例如在中壢中原夜市的營業將近30年的知名珍奶業者「皇后先生」突然歇業，據傳就與近年來高漲的房租成本有關。

住房的問題，將嚴重影響青年人生活品質，尤其對於外地遷入的工作人口來說更是如此，市府單位應該就此議題未雨綢繆，例如鼓勵經濟適用宅的興建，防止未來住房成本成為青年家庭的過度負擔。

另外桃園市的育兒政策也有待加強，例如鄭市長之前對於育兒補貼政策出現髮夾彎的作法，就非常不可取，同時桃園市的公托等育兒資源已經出現短缺，甚至被桃園市審計處點名公托中心設置進度未如預期，家數、服務量遠低於雙北與高雄，這些看不到短期效果的建設容易被主政者輕忽。

然而優質穩定的育兒政策才能讓青年朋友無後顧之憂的努力打拼，這才是讓桃園市永續發展的重中之重，也是議會需要監督的重點。

「看的到」的硬體政績人人會做，而有益於長期發展的制度規劃常常受到輕視，無論未來桃園市的主政者是誰，珍瑤都希望能把城市永續發展的美感帶入議會，盡全力為市民謀福利，持續為城市的永續發展發聲。

(中時電子報)