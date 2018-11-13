台南》別以身試法 台南抓賄選已羈押6人

台南地檢署查獲官田區某里長候選人的許姓樁腳涉嫌以每罐市價250元之雞肉鬆向里民賄選。（本報資料照片）

友善列印
中時

選戰倒數11天，根據台南地檢署發布資料，自參選登記日截止開始至今，台南市已查獲7件賄選案，除了以現金賄選，也有白米、茶葉、肉鬆、洗碗精、辦桌菜，近來更查獲賄選新花招，提供選民現金加入直銷購物。

台南地檢署檢察長鄭銘謙表示，地檢署查賄與反賄雙管齊下，對於賄選、幽靈人口、選舉賭盤、暴力或境外資金介入選舉以及不實訊息、選舉誹謗等均嚴加查緝。截至11月6日，此次選舉台南地區已查獲4件具體賄選或暴力介入選舉案件、羈押5名被告、傳喚265人。再加上9日最新查獲的官田區里長賄選案，又傳喚7人，羈押1人。

但此次引起軒然大波的，是上月20日傳出某議員候選人16日晚上召集競選幹部在餐廳吃飯開會，遭指賄選，台南地檢署19日晚上大動作帶回楠西、玉井等地共31位民眾，訊後全部請回，此事震驚地方人士，當地民眾議論紛紛，拿來與上屆議員李全教於玉井區賄選案比較。

其他已查獲之賄選案，多屬里長層級的候選人，包括麻豆區里長候選人以白米、洗碗精賄選案；柳營區某里長候選人現金賄選案；鹽水區王姓里長候選人茶葉及白米賄選案；官田區某里長候選人的許姓樁腳以每罐市價250元之雞肉鬆向里民賄選；將軍區某里長候選人王姓配偶以現金行賄選民；永康區李姓里長候選人則涉犯組織犯罪防制條例、賄選等案件。

較特別的是，玉井區某里長候選人為求順利當選，提供6位選民各800元入會費加入直銷公司，及 2000到4000元的現金購買直銷商品，檢方認候選人涉犯賄選罪嫌重大，向法院聲請羈押。地檢署強調，凡以各種名目包裝的賄選行為均屬違法，候選人切勿為求當選鋌而走險，民眾亦莫貪圖小利而涉訟。

(中時 )

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