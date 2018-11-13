陳漢典推個人首張EP《先不要》 王偉忠、歐弟力挺

2018年11月13日 22:05 旺報 廖慧娟

陳漢典人緣好，記者會由節目主持戰友LuLu當主持人，鄰居好友歐漢聲到場力挺。（有聲娛樂提供）

無畏蔡依林等大咖歌手要發片 陳漢典：她們就是要避開我嘛

出道12年的主持人陳漢典，自掏腰包，砸500多萬元新台幣，一圓當歌手的夢，今天（11月13日）舉行記者會，宣布發行個人首張EP《先不要》，成為華語樂壇的跳唱新人；為了展現實力，陳漢典還在記者會上和舞群用力跳著復古的Hip-Pop舞曲〈先不要〉，更表誓言要繼續發片，不當「一片歌手」。

記者會上也釋出陳漢典與侯佩岑合作的第二首新歌〈愛情有你〉，在閩南語風的格的歌曲中，陳漢典不僅費盡心思追求侯佩岑，不僅合跳雙人舞，還夢想一親芳澤，某些橋段還致敬郭富城當年拍的機車廣告。

雖然在螢幕上，陳漢典常被小S、蔡康永、吳宗憲等人調侃、嘲弄，但私下他的人緣超好，不僅和這些綜藝圈的一哥、一姊關係超好，也是幕後團隊的好朋友，因此這次拍了2 支MV，參與演出的小S及蔡康永、侯佩岑都沒收他的紅包，他都捐給公益團體。

今天記者會上，不僅LuLu情義相挺、擔任主持人，陳漢典的前後任經紀人，知名製作人王偉忠、詹仁雄分別以演藝圈的「生父」、「養父」身分到場支持，他的好鄰居、為這張EP提供許多意見的男星歐漢聲力挺，還送上唱跳歌手必備、為他量耳訂做的EMO耳機，讓陳漢典超開心。

不過，讓陳漢典最感動的是一手發掘他的王偉忠送給他一幀12年前參加全國大專院校模仿大賽勝出時的合照，讓他驚訝不已，直說當年在比賽得到第一名後，就簽給王偉忠，進成為《全民大悶鍋》的簽約藝人，這張照片就是他進入演藝圈的「入場券」。

曾是大學熱舞社社長，舞蹈比賽亞軍的陳漢典，今天在舞台上勁歌熱舞後，臉色有些發白，他坦承太久沒跳舞，肌耐力不足，2個多月前才開始練舞、健身，慢慢重拾體力，未來會跳舞時，臉色一定會越來越紅潤，眉頭也會舒展開來，更期望〈先不要〉的舞蹈能造成全民風潮：｢很歡迎大家可以用這首歌來練舞，希望可以形成一個熱潮！」

(旺報 )