台中》政見辯論會 林佳龍宣布：連任後會做滿四年

2018年11月13日 22:23 中時 盧金足 、 林欣儀 、 黃國峰

第三屆台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會13日登場，台中巿長林佳龍在結論時表示，他很喜歡最近《咱的台中》影片裡的一段話：「台中，隱藏著一種神秘而強大的吸引力，以及看得見的機會，於是，來的，就會留下。」他就是留下來的其中一個，來台中磨劍十年，曾被好多人罵了好多年，說他是過客，但這裡早已是家，他也做出重大宣布，「連任之後，我會做滿四年任期。」

林佳龍說，他相信每一個在這座城市的人，都想讓台中更好，願意為了這個地方打拚，台中的好應該被看見，未來回顧這場在台中發生的選舉，不管是對人，還是對台中，他不希望大家看到的是謠言、是攻擊、是謾罵，好像在比，誰挑到的毛病比較多。

他表示，這場選戰他從沒有針對國民黨台中市長候選人盧秀燕個人或是她的家人，用負面的方式攻擊，但他很遺憾這段時間，一直接受到對他個人、他的家人、他的家，鋪天蓋地、針對式的言詞攻擊。

林佳龍指出，作為現任市長，他願意、也應該被檢驗，有大家的意見和期待，才會更進步，「台中是良善的、是理性的，台中值得一場乾淨、理性的選舉，在這場選舉裡面，看見未來的願景，然後為自己做出選擇」。

林佳龍也細數四年來他在台中的建設，四年前，他就是這樣堅持著，許下承諾，四年之後，我們有了屬於台中的區域計畫，爭取到山手線、捷運藍線、完成綠柳川的整治、完成的675公里的路平、達到六都第一的治安、有了全國稱讚的托育托老一條龍，也讓花博，以生態保育及人文價值的精神，獲得世界的認可，「希望台中，已經是進步台中」。

「台中已經走在進步的旅程中，再給我四年，我會更認真地打拚！」林佳龍向市民保證，四年之後大家再回頭看，會發現台中，已經從「進步台中」變成「光榮台中」。

(中時 )