台中市長選舉政治辯論 盧秀燕批空汙、經濟衰退

2018年11月13日 22:06 中時 林欣儀 、 盧金足 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市選委會13日晚間舉辦市長選舉政見辯論會，國民黨候選人盧秀燕以「媽媽市長」的角色，左打空汙、右批經濟，她表示，台中近幾年經濟衰退、薪資低落，連國際觀光客都變少了，未來若當選，空汙與經濟絕對是兩大當務之急。

「市民朋友過去4年過得好嗎？」盧秀燕表示，近4年來，許多民眾反映經濟變差、空氣變髒，去年開始競選時，就有逢甲夜市、一中商圈的攤商來找她，表示民進黨執政用政治意識形態超越經濟，夜市與商圈的人潮、錢潮都少一半，連逢甲商圈原本每月租金4萬、還一位難求的攤位，現在1萬元都租不出去。

盧秀燕接著說，根據統計，4年前搭郵輪到台中觀光、消費的國際旅客有10萬人，去年竟下滑到8千人，不只搭郵輪來觀光的人變少，連國際機場進出的旅客也減少，4年前機場進出旅客是較之前成長26％，但前年掉到4.12％、去年則是4.8％，「人沒進來，經濟不好，台灣的貨也出不去」。

在辯論中，2位提問學者薛富盛及蘇睿弼分別針對高等教育發展與如何行銷台中至國際化、市政建設與交通規畫願景發問。盧秀燕說，若能當選，將與大專校院結為夥伴關係，藉由學校質量發展城市，也讓學校有參與城市開發的機會。

「不能剽竊別人之美！」在交通方面，盧秀燕說，民進黨候選人林佳龍4年前就提出「大台中123」，現在卻還在說「大台中123」，根本是完全跳票，且其中的1條山手線計畫，下環部分雖正在做，但其實是當初立委顏寬恒爭取的，上環的大甲到后里則至今未動。而針對整條山手線計畫，有軌道專家認為不符效益，因后里開車到市區只要40分鐘，但台中山手線繞一圈要2小時，誰要搭鐵路？

盧秀燕說，她的政見中，未來將設置5大中心，分別是國際會展中心、影視文化中心、水湳智慧4.0中心、運動產業及六級農產品經貿中心、科技廊道，符合台中5個區塊發展，達到全台中均衡發展。

盧秀燕並強調，城市要國際化，必須打破意識形態領導，台灣過去2、3年斷交數個國家、原本前市長胡志強爭取到舉辦的東亞青運現在沒了，如果東亞青運在台中不能舉行，如何讓世界台中沒有意識形態？她允諾，若當選，一定屏除意識形態，向世界伸出友誼的手、與世界鏈結。

盧秀燕也向林佳龍提問，她說，林佳龍說市府4年來招商達9千億，其中是否包括1100億與德國一人公司簽訂的海水採礦備忘錄？其報告說海水可煉金、生產鎂與磷，市民很想知道為何這項不成熟、未獲國際認證的技術，市府卻要與對方簽約？且市府都拒絕公開契約。

盧秀燕辯論結束後接受媒體採訪，她說，林佳龍爭取連任，但許多問題都沒向市民說清楚，替她覺得可惜，呼籲對手應誠實面對問題、好好回答，不要辜負市民期待，若她當選，未來一定秉持陽光政治、歡迎市民批評指教。

(中時 )