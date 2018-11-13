內湖開9槍 警局自首5萬交保 嫌犯曾聲援謝亞軒

2018年11月13日 22:13 中時 李文正

北市民權東路6段昨（12日）晚間10點30分，20歲男子許翔智持改造手槍連開9槍，犯案後竟找好律師到警局自首，警方偵訊後依違反槍砲彈刀條例移送士林地檢署複訊，檢察官晚間8時許諭令5萬元交保。

警方調查發現，20歲許男攜帶一把改造手槍、一把道具槍，在民權東路6段180巷等候26歲何姓男子，待何姓男子出現，立即朝友人顧姓男子的車子連開9槍，其中1發打擋風玻璃，另外8發集中一旁的牆壁，並未傷及兩人，自己駕車到警局自首。

犯案後，許男先打電話給律師，並供稱是因為200萬賭債糾紛，氣不過何不還錢，才會開槍教訓，但等律師到警局後，改口說是在松德路一間夜店門口糾紛，才會到案發地堵人，開槍警告何男子，不過，警方聯絡何姓、顧姓兩人，遲遲未到警局說明。

警方懷疑兩方因中山區一間帝都酒店糾紛，而許男隸屬的「中山聯盟」被稱為斧頭幫，與圍事的竹聯幫雷堂有糾紛，許受人指使開槍示威。犯案前，還將手機通訊錄全部刪除，犯案前、中、後都聯絡律師，藉由向轎車開槍避開殺人未遂刑責，持槍部分則以自首減輕罪責。

許自己則有毒品前科，10月間男子謝亞軒開車撞死3名無辜民眾，許還曾到派出所「聲援」謝，兩人隸屬同一幫派，警方將深入調查，許以及何兩人是否因幫派糾紛開槍示威。

(中時 )