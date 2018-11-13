阿曼將採購韓國K2黑豹戰車

韓國K2戰車打開外銷市場，阿曼採購72輛。(圖/韓國陸軍)

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中時電子報

韓國自製的K2黑豹主力戰車(Black Panther)又得到一筆大單，中東國家阿曼決定向韓國購買76輛黑豹戰車，這筆交易金額約為8.84億美元。

防衛部落格(defence-blog)報導，K2 是韓國第2種自製戰車，將會取代陳舊的M48巴頓3式(Patton III)，並且補充K1主戰車。K2的研發在1995年就展開，而大規模量產是從2013年開始，2014年6月，韓國陸軍第一批K2戰車成軍，韓國國內的生產量會達到206輛。

與K1 戰車是大量引用美國M1戰車技術不同，K2就走了獨特的風格，設計概念也是全新的，評估了21世紀的作戰環境，與數位化、人體工程學的內裝，，可最大限度地提高戰鬥力。此外，它沿用了K1經驗的懸吊系統，實現了高機動性能。

K2戰車是韓國新一代的主力戰車。

K2的防護力也有提升，並且也納入了主動防護系統(APS)的改裝空間變得更好，而它的戰場指揮和控制系統，也納入時下最流行的虛擬實境3D戰場觀察能力。

先前現代工業就有進軍中東市場的企圖，已經早早準備在沙漠環境下該如何適應，提升了空氣過濾器、內部空調等沙漠裝備，終於得到成果。在阿曼申購之前，土耳其已經簽約技術合作事宜，成為阿勒泰戰車(Altay MBT)技術的其中一個來源。

(中時電子報)

文章來源：Oman to acquire K2 Black Panther tanks from South Korea

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