全工總70週年慶 陳杰：把台灣的聲音帶到世界

2018年11月13日 22:24 中時 陳麒全

中華民國全國總工會70週年慶暨國際工會（ITUC-AP）迎賓大會13日傍晚於華航諾富特飯店舉行，包括勞動部、外交部與監察院都有派員出席，中華民國全國總工會理事長陳杰表示，中華民國唯一可以踏入聯合國的一個組織，就是中華民國全國總工會，今後會讓台灣增加國際能見度，也把台灣的聲音帶到世界去。

中華民國全國總工會70週年慶暨國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議迎賓大會13日傍晚在華航諾富特飯店舉行，包括勞動部長許銘春、監察院長張博雅都親自出席參加，會中也表揚資深優秀工會領袖。

陳杰表示，「台灣終於能夠走出去」，這一次由中華民國全國總工會在台灣主辦國際工會聯合會亞太區（ITUC-AP）第16次區域總理事會議，總共有25個國家、55位代表與會，這次的會議討論的非常熱烈，各國工會代表都有提出工會遭遇到的困難，ITUC-AP也就扮演一個非常積極的角色，直接透過組織，能夠跟各會員國內的的相關單位溝通改善，這次會議也著重在勞工權益這個區塊，尤其ITUC秘書長 Sharan Burrow 也去拜訪了勞動部長許銘春，並且提出可以對話的社會平台建議，希望政府單位能與資方、勞方定期舉行相關的議題溝通對話，最主要是如何來保障所有勞工的權益、增進勞工福祉，尤其是職場安全的部份，收獲是蠻多的，感謝各工會的支持。

陳杰指出，今年率團去參加由聯合國召開的國際勞工組織（ILO）世界大會，得到ITUC全力的支持，才能夠真正的踏入聯合國，這也是中華民國唯一可以踏入聯合國的一個組織，就是中華民國全國總工會，它扮演了一個非常重要的角色，我們也會持續跟世界各國的工會互動，讓台灣增加國際能見度，也把台灣的聲音帶到世界。

(中時 )