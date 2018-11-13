林佳龍：鏈結在地鏈結國際 奠基台中未來百年

2018年11月13日 22:21 中時 盧金足 、 林欣儀 、 黃國峰

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會13日晚間登場，在第二階段「發問人發問及候選人回答」階段，針對國際化行銷與市政建設與交通規劃願景提問，台中市長林佳龍指出，鏈結在地、鏈結國際、才能有未來，台中各項重要建設發展正持續在進行，並透過都市計畫、交通水利跟產業加以整合，將基礎打好，奠基台中未來百年。

中興大學校長薛富盛提問，各候選人台中國際化、行銷台中的看法、做法，以及對台灣高等教育的想像。林佳龍表示，過去他就是主責外交相關工作，對教育特別關心，台中是個國際化城市，必須建立在人才的培育，所以這兩個相關聯，人才培育也是城市競爭力的核心。

林佳龍說，鏈結在地、鏈結國際、才能有未來，台中市升格為第二大城市，也是最宜居的城市，很多人來到這工作也享受生活，正是台中吸引人的地方；一座城市要發展，就是要能夠吸引人才，在交通部分他推動海空雙港，讓海、空、客、貨能夠聯運，區域內則有大台中山手線串連捷運路網及中部區域聯合治理。

交通連結帶動產業投資，招商成績超過9000億元，包括美光記憶體、西門子、三井OUTLET PARK等，招商改善投資環境，解決五缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才並改善行政效率、帶動經濟發展。

林佳龍表示，自清泉崗機場進出的觀光旅客近四年已大幅增加，從200萬進步到240多萬人次，不要只想到兩岸，要有國際觀點、看的廣一些。

在國際行銷部分，台中市定位為「盛會城市」，今年舉行的台中世界花博有效行銷台中，把台灣的美好呈現給全世界，水湳百億會展中心已在推動階段，也獲得中央支持。

林佳龍說，台中盛會城市表現在各節慶及相關活動，今年獲得IFEA國際節慶及盛會城市獎，這是對四年來的肯定，明年也將舉辦現代直接民主全球論壇，2020世界蘭花會議及展覽，目前也在申辦世界設計之都活動。

林佳龍強調，過去四年來，每三個月會與台中17所大學校長見面一次，討論具體產學合作、技職再造、人才培育等，讓大學國教與12年國教結合，促成許多合作案，例如靜宜大學與美光所在的美國州立大學簽屬合作。

產學研與政府組成地方創新體系，一起與國際接軌，尤其是智慧機械跟航太，配合政府的5+2產業創新，未來台中要走向國際、文化、智慧城市；而國際就是交通跟軟體的網路，文化就是軟實力與人才培育，智慧城市將跨越國際，未來物聯網的時代，台中市是台灣國際智慧之都，大台中具備國際、文化、智慧成功條件。

東海大學建築系教授蘇睿弼提問，大台中有地理環境優勢，若候選人擔任市長，面對台中人口持續成長的階段，在市政建設與交通規畫、產業政策、人文風土、自然環境的願景藍圖。

對此，林佳龍表示，台中市升格直轄市後是中台灣唯一的核心都市，需要一個新的區域計畫，經過市府的努力，去年內政部已通過，今年初正式實施，市府以這樣的政策來主導，士農工商需要的土地能依據計畫。

林佳龍以他所推動的大台中123也能變成國家政策，一條山手線，串聯捷運路網，兩大海空港，還有山、海、屯三個副都心，加上屯區市區化、舊城新生、文化城中城以及重畫區打造水湳智慧城市。

這樣的格局獲得中央前瞻基礎建設的完全支持，交通建設加上水環境，共獲得2000多億元，對台中正處於「囝仔轉大人」關鍵蛻變時刻，最需要營養的時候，中央支持台中市的政策，台中要朝向多都心均衡發展，因為城鄉差異大，往內治理要透過都市計畫、交通水利跟產業加以整合，並沒有看到其他候選人有這樣的主張，如果在各方面可以提出來，對台中此時此刻，奠基工程是最重要的。

林佳龍強調，若沒有這樣的計畫，該如何推動交通路網？大台中山手線已通過，再加上捷運藍線、綠現實自交叉，也將彰化、南投、苗栗整合進來，整個台中市變成一個中都，台中的崛起會帶動整個中台灣共同發展，甚至整個台灣進一步的發展，這些不只是「願景」，而都已經是「政策」。

他舉例，過去遇到兩個問題，一個是舊城區空洞化，一個則是原縣區邊緣化，透過區域計畫大台中123，大台中三支箭，包括大車站計畫、 綠川、柳川的整治，以及文藝復興，擴大整個舊城。

原縣區邊緣化也隨著台中的發展，透過交通、水利、產業將整合山海屯整合起來，移動沒有障礙的時候，其實就沒有中央跟邊陲的問題。在舉行辦花博後，豐原都心串聯潭雅神與山城，海線雙港副都心也形成了，再加上三鐵共構的烏日副都心，在原市區則有新、舊雙核心，新的核心就是重劃區，過去由於土地開發，但沒有好的人才與產業政策；現在水湳規劃智慧城市，將引進台中大學進駐研發專區的創新。

他說，舊城發展，有很多年輕人在這裡創業，很多文化變成設計的軟實力，這次花博很精采，因為開放平台，讓台灣設計人才都進來策展，以及民間企業參與，隱形冠軍，我相信台中的發展十年的奠基，百年的榮景，這時候要做的就是把底子打好，基礎建設、人才培育，有關於空汙或其他生活品質也要來提升，不過我們希望建立在正確的資訊上，讓台中好，還要更好。

(中時 )