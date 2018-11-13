劉以豪《比悲傷》登金馬紅毯遭包圍！A-Lin脫稿高歌引尖叫

劉以豪的粉絲都聚集在紅毯和影院外，為他打氣。（盧禕祺攝）

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鬼鬼和片中男友大慶、戲外緋聞對象禾浩辰一起走上金馬影展紅毯。（盧禕祺攝）
劇組在金馬影展紅毯舞台上開心合影。（盧禕祺攝）

《比悲傷更悲傷的故事》今晚在金馬影展舉行台灣首映，導演林孝謙、編劇呂安弦帶領演員劉以豪、張書豪、禾浩辰、陳庭妮、吳映潔（鬼鬼）、大慶、A-Lin、石知田、姚愛寗一同走上紅毯，劉以豪一回到西門，立刻想起在此取景的「最難過的一場戲」，哭超多次仍演不出導演要求的崩潰情緒，最後林孝謙喊放飯，讓他頓時鬆一口氣，沒想到林孝謙又接著說：「吃完飯再繼續拍！」他終於真的情緒崩潰。

張書豪曾以《女朋友。男朋友》入圍金馬男配角，陳庭妮則曾以《失控謊言》角逐金馬最佳新演員獎，2人重回金馬紛表示想念，張書豪更表示：「希望有機會再回來（入圍）！」A-Lin和鬼鬼則皆首度挑戰台灣大銀幕演出，A-Lin坦言明年想雙料入圍最佳歌曲和最佳新演員，她表示記劇本就像練音符，所以對台詞非常熟練。

大慶在片中和鬼鬼談情，昨晚還深情告白讚對方：「好漂亮！」石知田和姚愛寗飾演劉以豪和陳意涵的年少時期，姚愛寗害羞說：「自己說好像很不要臉，但高中就有人說我像陳意涵，這次好高興能真的演到她的青少年。」石知田則說和劉以豪很熟悉，主要是要模仿2位主演的互動。

該片演員今晚在金馬影展紅毯上紛紛展現高人氣，台下有熱情影迷獻花給陳庭妮，A-Lin突然高歌電影主題曲〈有一種悲傷〉，立刻引起歌迷尖叫，「鬼鬼」吳映潔則宣佈片中演唱的歌曲將在20日正式推出，讓粉絲都期待不已，劉以豪最後被迷妹團團包圍進入戲院。該片將在30日於全台上映。

(中時 )

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