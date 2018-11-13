政治情蒐姚文智？北市警：名嘴不查證誣衊警察！

方仰寧強調警察只負責維安，絕沒有情蒐工作。（陳鴻偉攝）

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警方出示通報單，認為少數名嘴不查證就亂誣衊。（陳鴻偉翻攝）

台北市長候選人姚文智13日參加民視「政經看民視」錄影，名嘴余莓莓指稱台北市警察對姚進行「政治偵防」，對此北市警局晚間召開記者會嚴正澄清，罕見以重口吻回擊余，表示警察選舉期間辛苦進行候選人維安工作，「有些人」不了解，未經查證就隨便謾罵誣衊，警方深感遺憾。

北市警局表示，為確保候選人人身安全，姚文智身旁有派遣1名攜槍的員警隨扈，姚今天前往新北市林口錄影，按警政署規定，員警攜槍跨轄，就必需通報該轄分局，希望新北市警局加強相關維安。

北市警局指出，林口分局文林派出所陳姓所長獲報後，也帶員前往民視大樓，進行加強維安工作，期間陳姓所長與民視工作人員閒聊，被要參加錄影的余莓莓經過聽到，余質問陳如何知道姚的行程？陳當時回答：「台北市通報的。」

余由此認定，這是北市警方鎖定姚文智，對他進行相關的「政治偵防」，隨後就在節目中大談此事，影射操作相關政治議題，北市警方認為這是謾罵、誣衊，因此在晚間緊急澄清。

北市警局副局長方仰寧表示，對於重要候選人，警政署為防制維安發生空隙，規定當事人如前往他轄，一定要即時通報，所謂政治偵防、情蒐，從來都不是警察的工作，對於某些名嘴未經查證，不了解就大肆宣揚，警方除了駁斥外，也深表遺憾。

(中時 )

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