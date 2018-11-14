屏東》端選舉牛肉 李清聖鎖定弱勢族群

民進黨屏東市長候選人（左2）以自身經驗推出社福政見，盼爭取弱勢家庭認同。（林和生攝）

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「永遠記得求學時代看到同學便當時那種心裡的痛」，出生清寒家庭的民進黨屏東市長候選人李清聖以自己的親身感受，化作參選政見，盼在現有食物銀行的資源下擴大服務，且為弱勢家庭免費配置近視眼鏡，期待爭取選民認同。

李清聖表示，求學時每到中午吃便當，都很不好意思地掀開便當盒蓋，或需要文具、書包時，家中困窘及母親為難的神情，因此深切知道弱勢家庭的需要，更了解能夠幫助他們成長所獲得的感動。

承諾若當選後，會在現有食物銀行基礎下擴大服務，結合愛心社團及社服團體，共同協助提供食物需求及營養供給，且配合屏縣府課後照顧服務，為清寒子弟提供晚餐還有免費配置近視眼鏡，讓孩子們能夠安心求學、成長順利。

除了弱勢學童外，李清聖也說，屏東市內有79個里，但只有34個關懷據點，一旦入主市公所，會推動關懷據點倍增計畫，使更多老人受到照顧，並且將每周1次的照顧次數增加，同時在財政許可下，對70歲以上長輩發給重陽敬老金1000元，初估將增加公所預算1900萬元。

其他包括規畫公園共融式遊戲設備、體育設備及球場，更將加強屏東市圖書館館藏及設備，打造書香城市；有新手媽媽林淑梅帶著5個月大嬰兒力挺，屏東縣葡萄樹身心障礙協會理事長曾心焦也期待新市長能建設健康有愛的宜居城市。

(中時 )

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