東亞盃》開賽10分鐘就進兩球 台灣女婿惋惜沒帽子戲法

朱恩樂（右二）上半場就有機會完成帽子戲法，但他在左側禁區的左腳射門被蒙古門將擋出。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

來自土耳其的「台灣女婿」朱恩樂13日在東亞足球錦標賽面對蒙古，開賽不到10分鐘就攻入兩球，是他首次在國際賽「梅開二度」，可是不論是他或中華隊，後面80分鐘都沒能攻入第3球，僅以2比1險勝，朱恩樂賽後也懊惱的說：「我好想完成『帽子戲法』，可惜機會沒把握住！」

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「這是我第一次在中華隊進兩球，很高興，我以為今天3球沒問題，而且我們很早進球，我覺得我們會贏5、6顆，但這就是比賽，不一定。」朱恩樂說：「其實我們今天有很多機會，最後一腳都沒辦法把握，李茂有、我有，俊青、子貴也有，如果第3個球早點進，有可能可以輕鬆打。」

朱恩樂在下半場有機會完成帽子戲法，卻沒把握住隊友陳浩瑋的左路傳中，「那球我覺得他會傳低的，已經準備用左腳射門，結果他用力傳一個有點高的球，我反應有點慢就過去了。我很想進那球，很好的機會，我沒有準備好…」

朱恩樂（右）在下半場錯過陳浩瑋的左路傳中，懊惱大吼。（李弘斌攝）

朱恩樂上半場非常搶戲，兩顆進球包括一記精彩的「倒掛金鈎」，甚至還與蒙古的穆古爾多在場上對峙，最後兩人都被黃牌警告。朱恩樂賽後也說明當時的狀況。

「進兩球以後他們（蒙古）好像生氣了，」朱恩樂說：「我也不是故意踢他，就是犯規怕他們快攻，後面的人撞到我，我沒辦法控制跌倒，他說我踩他，我說不好意思沒有要踩他，但他們就生氣，很兇、很用力踢球。」

中華隊最後一戰將於16日對陣世界排名110的北韓，朱恩樂覺得北韓當然很強、很硬，但中華隊不是沒有機會贏球，「每場比賽我們的體能會愈來愈好，恢復休息後會更有力。北韓會想進很多球，我們要先把防守做好，打防守反擊。」

(中時電子報)

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