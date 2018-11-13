空中八爪獸！美空優戰機將配備線控AI無人機

2018年11月13日 22:35 中時電子報 盧伯華

MQ-9死神無人機

隨著人工智慧與各種技術的進步，美軍正研發在F-15、F-16、F-35等戰機上裝置最尖端的無人機控制系統，讓戰機駕駛員在空中指揮多達10至上百架具有人工智慧(AI)功能的無人機，相互協調進行偵察與戰鬥，猶如空中戰場上的八爪怪獸。這種新的空戰概念將大幅擴增戰機的作戰能力，同時改變未來空中戰鬥的面貌。

據《國家利益》報導，美國空軍最近在加州愛德華空軍基地與英國航太系統公司(BAE System Inc.)合作，利用小型噴射客機與地面使用的模擬器，以展示第4代戰機可以透過駕駛艙航空電子設備來控制無人機。

美軍MQ-9死神無人機與其他各種無人機將來可以透過分配式戰鬥管理系統與載人戰機共同執行任務，成為載人戰機的僚機。（圖／美國空軍）

BAE的戰略發展總監史托茲(Skip Stolz)表示，將無人機自主控制器連接到飛機的飛行控制系統，這種試驗可以證明無人機的控制器能整合到諸如F-15、F-16甚至F-35的飛控系統中。戰機可以使用稱為「分配式作戰管理系統」(DBM)的半自主性軟體，將壓縮過的數據、武器指令與傳感器訊息透標準數據鏈進行傳輸。

報導說，米歇爾研究所(Mitchell Institute)最近發表一篇題為《人控無人機組：讓空中武力推向新的水平》的論文裡，將這種分配式作戰管理系統稱為「系統中的系統，這是未來戰爭景象，其中載人和無人平台、武器、傳感器和電子戰系統間透過網路進行互動。」美國國防高等研究計劃署(DARPA)和空軍研究實驗室等部門，去年曾成功測試了前述的分配式作戰管理系統。

論文裡指出，目前像美國空軍的掠奪者(Predator)、全球鷹(Global Hawk)和MQ-9死神(Reaper)等無人機的飛行路徑、傳感器和武器都是由地面控制站操作。但是隨著自主系統的快速發展，具有人工智慧加持的「自主」或「半自主」無人僚機的概念，將比我們所預期的時間更快來到。

報導說，DARPA、空軍研究單位和產業界以此概念進行研發已有一段時間，由於數據處理速度和演算法的進步，戰鬥機將能夠為共同作戰的無人機提供任務和目標、管理傳感器數據，同時指導其飛行路徑。亦即，無人機上的數據未來可以直接進入戰機的駕駛艙，不必經過地面控制站，在快速作戰環境中，能大幅提高戰鬥與偵察效率。

這種概念還可以減輕空軍戰機短缺的問題，尤其是B-2轟炸機和F-22戰機的生產數量不敷所需，轟炸機或戰鬥機帶著無人機執行任務，也能有效擴大作戰範圍。此外，戰鬥機控制的無人機也可運用編入程式引導戰鬥機進入高風險區域，也能為戰機進行前導式偵察與攻擊。

報導還指出，一名戰機飛行員也可以控制多架無人機，以現在AI自主系統演算法進展的狀況，一人可以控制10架甚至上百架無人機。而且萬一戰鬥機被擊落，無人機指揮和控制操作可以轉移到更大型的載人戰鬥管理飛機，如E-3或E-8預警機上的偵察與雷達系統上。

(中時電子報)