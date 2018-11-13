空中八爪獸！美空優戰機將配備線控AI無人機

隨著人工智慧與各種技術的進步，美軍正研發在F-15、F-16、F-35等戰機上裝置最尖端的無人機控制系統，讓戰機駕駛員在空中指揮多達10至上百架具有人工智慧(AI)功能的無人機，相互協調進行偵察與戰鬥，猶如空中戰場上的八爪怪獸。這種新的空戰概念將大幅擴增戰機的作戰能力，同時改變未來空中戰鬥的面貌。
據《國家利益》報導，美國空軍最近在加州愛德華空軍基地與英國航太系統公司(BAE System Inc.)合作，利用小型噴射客機與地面使用的模擬器，以展示第4代戰機可以透過駕駛艙航空電子設備來控制無人機。
BAE的戰略發展總監史托茲(Skip Stolz)表示，將無人機自主控制器連接到飛機的飛行控制系統，這種試驗可以證明無人機的控制器能整合到諸如F-15、F-16甚至F-35的飛控系統中。戰機可以使用稱為「分配式作戰管理系統」(DBM)的半自主性軟體，將壓縮過的數據、武器指令與傳感器訊息透標準數據鏈進行傳輸。
報導說，米歇爾研究所(Mitchell Institute)最近發表一篇題為《人控無人機組：讓空中武力推向新的水平》的論文裡，將這種分配式作戰管理系統稱為「系統中的系統，這是未來戰爭景象，其中載人和無人平台、武器、傳感器和電子戰系統間透過網路進行互動。」美國國防高等研究計劃署(DARPA)和空軍研究實驗室等部門，去年曾成功測試了前述的分配式作戰管理系統。
論文裡指出，目前像美國空軍的掠奪者(Predator)、全球鷹(Global Hawk)和MQ-9死神(Reaper)等無人機的飛行路徑、傳感器和武器都是由地面控制站操作。但是隨著自主系統的快速發展，具有人工智慧加持的「自主」或「半自主」無人僚機的概念，將比我們所預期的時間更快來到。
報導說，DARPA、空軍研究單位和產業界以此概念進行研發已有一段時間，由於數據處理速度和演算法的進步，戰鬥機將能夠為共同作戰的無人機提供任務和目標、管理傳感器數據，同時指導其飛行路徑。亦即，無人機上的數據未來可以直接進入戰機的駕駛艙，不必經過地面控制站，在快速作戰環境中，能大幅提高戰鬥與偵察效率。
這種概念還可以減輕空軍戰機短缺的問題，尤其是B-2轟炸機和F-22戰機的生產數量不敷所需，轟炸機或戰鬥機帶著無人機執行任務，也能有效擴大作戰範圍。此外，戰鬥機控制的無人機也可運用編入程式引導戰鬥機進入高風險區域，也能為戰機進行前導式偵察與攻擊。
報導還指出，一名戰機飛行員也可以控制多架無人機，以現在AI自主系統演算法進展的狀況，一人可以控制10架甚至上百架無人機。而且萬一戰鬥機被擊落，無人機指揮和控制操作可以轉移到更大型的載人戰鬥管理飛機，如E-3或E-8預警機上的偵察與雷達系統上。
(中時電子報)