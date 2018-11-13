中職》一次抱走3個人獎 陳俊秀笑：29歲感覺還不錯

2018年11月13日 22:50 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

Lamigo桃猿陳俊秀本季首度拿到個人獎項，今天（13日）就在中職年度頒獎典禮帶走打擊王、最佳九人一壘手與年度MVP獎項3獎，他笑著說：「很多人都說29歲不好，但我覺得今年滿不錯的。」

陳俊秀本季104場出賽，累積387打數擊出145支安打包括17發全壘打、貢獻77分打點，繳出3成75打擊率、6成02長打率及4成39上壘率均為生涯最佳數據。陳俊秀在台灣大賽也以亮眼表現獲得成為系列賽MVP，今天更在頒獎典禮獲得打擊王、最佳九人一壘手與年度MVP獎項3獎。

投入職棒5年，這是陳俊秀生涯首度個人獎項，一次就抱走3座獎座，「感覺還不錯，今年剛好29歲，有人說29歲感覺很像不好，不過我今年的感覺不錯。」陳俊秀笑著說。

至於今年球季自認表現好的部分，陳俊秀透露：「其實對今年的感覺都還滿滿意的，最滿意的就是自己身體控管今年還滿成功的，球季中身體沒有太大落差。」

陳俊秀與隊友王柏融、還有富邦悍將胡金龍爭取年度最有價值球員獎項，他表示：「不會跟（王）柏融討論誰會得獎。」

陳俊秀在球隊確定連霸年度冠軍時，難得情緒激動落淚，今年首度拿到個人獎項且一次就帶走3座獎座，他卻沒有情緒波動，「我也不知道拿總冠軍那天為什麼會哭，怪怪的，今天知道得獎的時候，旁邊都是隊友，其實很想笑，上台很正式，隊友又會鬧，所以沒什麼特別的感覺。」

(中時電子報)