龍華科大師漫畫書 獲得瑞典月刊連載

2018年11月13日 23:06 中時 葉臻

王永銘老師著作《Dr.Wang and the Curious Tree－王博與創意三寶》其中的人物角色。（校方提供）

龍華科技大學資管系助理教授王永銘博士著作《Dr.Wang and the Curious Tree－王博與創意三寶》，將他在學校及業界長期教授、培訓創意思考、創新與創業、發明與專利等課程內容，轉化為漫畫腳本，日前獲得瑞典青少年雙月刊International Tweens編輯青睞並洽談授權合作，已於11月號當期開始連載。

龍華科大表示， International Tweens雜誌是瑞典一本專門為8至14歲青少年編撰的英文雜誌。這家公司是由來自台灣的Percy Chang和來自阿拉伯聯合大公國的Shamsa Al Suwaidi共同創立。身為母親的她們希望向瑞典青少年展示出世界的正向積極面，讓青少年能將他們所觀察到的正向事物反映在自己身上，發展出每個人的最佳版本。

雜誌每期都會刊出各個領域的真實故事、環保生活和生態遊戲等實例，主編們覺得每個青少年都應該有機會受到正向內容和信息啟發，所以讓他們免費在線上閱讀 ( www.tweens.media )，該雜誌更歡迎世界各地青少年投稿，透過創作來表達自己。

雜誌主編Percy Chang表示，曾在瑞典讀到王永銘的相關報導，知道他在2013年設計出可旋轉式手機自拍棒，有自拍神器之父稱號。有次她看到自己的孩子寫作業寫華人的發明，只列出火藥、指南車、活版印刷等古代發明，她便跟孩子說：「手機自拍神器是台灣人發明的喔！」看到孩子臉上露出不可置信的表情時，她便決定要在雜誌中刊出王永銘的報導，讓青少年了解創意發明的經過。

在跨洋訪談中，Percy Chang得知王永銘正在製作創意教學漫畫時，便邀請其將創意漫畫交由International Tweens雜誌優先刊出，以協助瑞典青少年發展創新創意，進一步學習發明創造。

《Dr.Wang and the Curious Tree－王博與創意三寶》漫畫，是王永銘將其長期在龍華科大及企業界，教授及培訓創意思考、創新與創業、發明與專利等課程內容，轉化為漫畫腳本，加上瑞典的青少年情境後，委請漫畫家尤芮繪製而成。該漫畫已於International Tweens雜誌9月號，刊出漫畫人物介紹的預告篇，並於11月號開始刊出第一篇［創造力的五個構面－敏覺力］，以及王永銘專訪，後續將陸續刊出王博士與瑞典創意三寶互動而激盪出的相關創意教學章節。

王永銘表示，他在龍華科大擔任教職的這十幾年裡，陸續接受過許多在職訓練，取得各項師資認證，像是思脈創意教學、系統創新方法、專利相關學分等，這些培訓，讓老師能夠結合過去的產業經驗，強化教學能量，發展出精湛的教學方法讓學生受益， 除了他之外，學校還有幾十位創意高手的教師，在各類比賽中，都能看到這些老師帶領學生們發揮創意獲得佳績。

龍華科大校長葛自祥則表示，學校非常重視創新創意教學，以及相關師資的聘用及培育。除了聘任許多有業界豐富經驗的師資擔任專任教授之外，也不斷地投注經費進行師資專長培訓，以深化教育成果。此外，該校將創意課程列入必修學分，讓每位同學在校時都能習得創意的基本技能，將來便可在職場及人生中發揮創意的加值效果。

他強調，近幾年，全校師生就獲得國內外許許多多的創意獎項。其中，王永銘老師參與產學合作計畫並於暑假期間指導青少年進行創新發明，產出多項可申請專利作品，今年在法國雷平發明展大放異彩，獲得1金2銀3銅佳績，為台灣爭光，也讓龍華科大豐沛的研發能量讓全世界看見。他更歡迎同學們來龍華進修，讓自己成為未來職場上的創意高手。

(中時 )