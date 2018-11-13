選美皇后飄仙氣登中韓國際電影節頒獎典禮

張如君（右）與高子涵。（全球城市小姐選拔會提供）

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高子涵外型亮麗。（全球城市小姐選拔會提供）
張如君取經韓國電影盛會，希望擴大城市交流的影響力。（全球城市小姐選拔會提供）
中韓國際電影節組織委員長龍宇翔是中韓電影節重要的推手。（全球城市小姐選拔會提供）

第二屆中韓國際電影節頒獎典禮11月12日在韓國首爾奧林匹克中心舉行，許多大牌影星都出席這項盛會，包括香港藝人趙雅芝和韓國藝人Clara等，鄭伊健和王寶強也現身會。主持人之一的高子涵，是全球城市小姐選美比賽冠軍，她一身素雅造型，在性感和美豔為主的紅毯上引起高度關注，意外獲封為仙氣十足的「最正女主持」。

擔任典禮主持人的高子涵是全球城市小姐四川賽區冠軍，選美皇后出身的她，至今已主持上百場的活動與大型典禮，包括全球城市小姐在各個賽區比賽以及世界盃的選美比賽，高子涵也曾演出《破網時刻》等電影，亦與張震嶽、李宇春、MCHotdog合作演出。

雖是第一次主持中韓電影節，高子涵卻選擇優雅樸素造型，不浮誇也不走性感路線，她堅持既是主持人就應該把角色扮演好，不能搶了演員風采，沒想到近乎素顏的打扮還是引起媒體關注。

全球城市小姐選拔賽創始人張如君也受邀出席頒獎典禮，她表示，全球城市小姐選拔賽最重要的意義就是推動城市與城市之間的交流，促進城市文旅融合發展，也將深度開發電影電視領域，目前正籌備《選美大作戰》等電影。這次出席頒獎典禮，她認為未來的選美比賽可以吸取韓國電影拍攝模式，也期待能與韓國電影圈合作。

本屆電影節由中韓國際電影節組委會與中國國際文化傳播中心共同舉辦，中國國際文化傳播中心執行主席，中韓國際電影節組織委員長龍宇翔表示，希望以中韓國際電影節為紐帶，進一步推動中韓經濟文化交流合作，向世界傳播和平發展理念，為中韓兩國人民的傳統友誼添磚加瓦。

大陸演員兼導演張國立擔任本屆電影節中方評審委員長，韓國導演李明世擔任韓方評審委員長，李冰冰、葉璇和韓國電影人鄭俊浩、文賢盛等出任評委。王寶強等大腕級演員擔任頒獎嘉賓。另外，香港藝人鄭伊健獲最受歡迎人氣明星獎，趙雅芝獲優秀演員成就獎。

(中時 )

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