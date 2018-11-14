文化快遞》2018台北雙年展 後自然：美術館作為一個生態系統

2018年11月14日 09:00 中時電子報 文、圖／臺北市立美術館

2018台北雙年展策展人雙年展吳瑪悧(左)與范切斯科‧馬納克達(右)合影。圖／臺北市立美術館

鄭波《蕨戀2》作品，單頻道錄像。圖／臺北市立美術館

吳明益《人如何學會語言》作品，彩色插畫。圖／臺北市立美術館

張懷文、MAS微建築研究室《北美雲》作品。圖／臺北市立美術館

黃信堯《印樣白冷圳》作品，單頻道錄像。圖／臺北市立美術館

朱利安.夏利耶《變質岩XLIV》作品(藝術家與德國波昂VG Bild-Kunst協會)圖／臺北市立美術館

林從欣《字花》作品，複合媒材。圖／臺北市立美術館

張碩尹《溪山清遠》作品，複合媒材。圖／臺北市立美術館

烏蘇拉.畢曼《聲海》作品，錄像裝置、科學儀器。圖／臺北市立美術館

第11屆台北雙年展將於11月17日於臺北市立美術館正式開幕，展出來自世界各地19個國家及地區共41名參展者與參展團隊的作品與計畫。本屆雙年展由吳瑪悧與范切斯科‧馬納克達（Francesco Manacorda）共同策展，主題為「後自然：美術館作為一個生態系統」，著重探究人與自然所產生的互相緊密關聯的生態系統結構，並為社會實驗提供平臺，促成全新跨學科討論的可能性，藉以建立持久、社區取向以及由下而上的協同作用。

將生態議題與意識轉化為思考

兩位策展人由展覽主題出發，探討生態系統千變萬化的特質，以及這項特質如何被反映在藝術與機構的運作機制中。本屆展覽將結合不同的生態系統模式，特別關注這些機制中相互依存的重要性，以及此運作機制如何趨向於整體的共同利益。臺北市立美術館作為展覽的場地，將成為雙年展的中樞神經系統，透過展覽的實驗性操作，讓美術館成為跨學科討論的平臺，藉以向外擴展，在博物館的範圍之外，引發更多的迴響。

在「後自然：美術館作為一個生態系統」中，兩位策展人將美術館作為社會模型重新思考。一般展覽局限於展期，往往發展迅速，難以發揮持續且長期的影響力；相較於此，美術館則能緩慢而有機地發展，細緻地回應周遭環境，並延續它的生命週期。一個美術館如過於僵化地自限於建築與概念本質的框架，它將會成為一個孤立的藝術沉思場域，無法接納生態系統持續的轉化、滲透與增生。本屆雙年展希望透過其命題、展覽結構以及參展計畫的回應，反思機構角色，進而深入探討一座美術館，如何融入社會、文化、經濟，以及政治生態體系之中。今年參展名單包含視覺藝術家以及非營利組織（NGO）、社會運動人士、影像工作者、建築師等，在議題相依的脈絡中呈現。針對本屆雙年展的參展組合，策展人吳瑪悧認為，我們應關注生活的本身、共同面對生活的議題，納入不同領域的專家共同合作，透過跨越學科的計畫，期望這次的展覽可以成為一座生態議題的實驗室。兩位策展人將非傳統視覺藝術創作者在展覽場域中聚焦呈現、共同回應，企圖活絡議題與知識的流動，藉以處理生態議題的多樣可能性。

本屆參展團隊與議題的多樣性，直接地反映在展出的計畫展呈與內容之中。諸如空氣汙染、入侵物種與在地生態、人類與自然關係的重新思索、科技世代對自然造成的影響、微型氣候等各面向的議題都被提及，以獨特的敘事觀點探討。

張碩尹作品 反映空汙問題

臺灣藝術家張碩尹在展覽空間中裝設了一個頗有人文雅趣的書畫空間，但所陳述的其實是越來越嚴重的空汙問題。作品製作過程包括蒐集臺北市不同地點的空汙，再將空氣中的懸浮微粒製成墨汁，同時以影像紀錄呈現蒐集過程。作者也邀請氣喘患者參與6週的工作坊，在藝術治療師帶領下，以此墨汁進行繪畫性表達。作品呈現空汙對社會、家庭與個人所產生的影響，同時希望透過病患共同製作的繪畫，作為一項社會提案。

藝術家認為，空氣中，汙染作為致癌的懸浮微粒，於人體內形成細胞不正常增生的腫瘤，在墨液裡則是核心色素，期將透過畫者的肌肉運動，再轉為畫布上的圖像。這個創作計畫因此表現物質透過不同介入方式產生型態的轉換。作品因此借用南宋畫家夏圭的《溪山清遠》作品名，將空汙與氤氳繚繞的水墨意境相比擬。

趙仁輝作品 反思人與自然的關係

來自新加坡的藝術家趙仁輝，為本屆雙年展創作了《當世界碰撞》、《自然博物館》，以來臺進行研究時觀察到的現象發想而生，分別以「外來物種入侵」與「都市鳥擊」為主題，呈現了包括臺灣、希臘及德國有關動物、昆蟲標本的收集與研究。同時，一本《碰撞指南》手冊，記錄了歷史及當代對於這些入侵的、外來物種的敘事觀點，藝術家希望藉此改變人們與物種的關係。

趙仁輝來臺進行研究時，發現臺灣有多種外來生物對臺灣各地的生態造成影響，如沙氏變色蜥、埃及聖䴉、斑腿樹蛙。科學家認為大多數引進的植物和動物會對本地物種構成威脅。然而，這些「外星」物種之所以落入他方，仍是因人類介入自然世界所造成的結果。藝術家在臺北市跟之前於希臘進行研究時也發現，由於城市高樓林立或與飛速汽車碰撞，這兩地每週都有數百隻野鳥於飛行中因撞擊而受傷。作品也透過影像呈現德國昆蟲專家赫伯特‧斐德納（Herbert Weidner）在漢堡自然史博物館創建的害蟲標本收藏。斐德納被視為「城市生態學」的創始者，他對害蟲所下的定義是以人為中心思考，因而危及昆蟲、動物的自然生態，讓牠們處於不安之境。透過這些物種的遭遇，藝術家邀請大家再反思人與自然的關係。

張懷文、MAS 微建築研究室 北美館的微氣候創作計畫

本屆雙年展中，張懷文與MAS微建築研究室共同打造《北美雲》計畫，將作品設置於北美館外管狀空間立面，從館外與館內皆可視見，並與設置於美術館屋頂的氣象站互動，將美術館的微氣候視覺化，記錄北美館微氣候的創作計畫。

《北美雲》由白色曲線鋼架與風帆型態的膜構造組成，互動科技的應用使環繞它的水霧與照明系統，能和設置於屋頂的氣象站數據與遠端的空氣品質指標AQI產生互動，以顏色顯示北美館周圍的空氣品質、氣溫等數據，用風帆的擺動、雲霧的變化、雲朵的顏色，呈現出《北美雲》與北美館微氣候的真實互動。設置於屋頂的氣象站，除了記錄美術館環境中有關光、風、雨、氣溫、熱輻射、紫外線、風速、風向、雨量等微氣候資料外，還擴及遠端資料中空氣與鄰近河川中汙染物的狀態，所有數據在雙年展期間於網際網路同步呈現，並作為改善美術館的提案。

朱利安．夏利耶 探討人造文明副產品的未來

瑞士藝術家朱利安‧夏利耶（Julian Charrière），本次以作品《變質岩》參加《台北雙年展》，企圖探討人類近利短視的行為。夏利耶發現，每一支iPhone手機都含有稀土礦物，人類為了因應當代溝通所需將之開採移置。6大塊熔岩立在玻璃展示櫃裡，像似自然歷史博物館裡的地質標本；每塊都是經由不同的科技設備融化後形成人造熔岩，這是數位時代的地質學。如果這些多色雕塑重新被開採，就可以重建這項技術，因而這些作品既是地理數據，同時也探討人造文明副產品的未來。

《台北雙年展》是臺北市立美術館最具指標性的展覽之一，自1998年創辦以來每兩年舉辦一次，致力於臺灣當代藝術發展，增加國際能見度，期望透過多元文化觀點參與亞洲乃至全球當代藝術的網絡，成為促進國際文化對話的驅動力。《台北雙年展》積極地從深度、廣度兩方面與全球共創當代藝術的趨勢與潮流，試圖建立一個聯結本地和國際社群的互動平臺，在過去20年中快速發展、累積能量，創造臺灣與世界雙向溝通的重要對話機制。

2018 台北雙年展

時間│11/17～2019/3/10，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

地點│臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│全票30元，優待票15元

電話│02-2595-7656

(中時電子報)