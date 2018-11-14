女友婚前懷砲友種 還要綠六年的男友買單

2018年11月14日 00:03 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

(翻攝自instagram《couple.murmur》)

論及婚嫁的女友跟自己說她「有了」，可能是雙喜臨門，但事實可能毀了一切。香港一名女網友自爆即將與交往六年的男友結婚，但她卻與一名男網友保持著藕斷絲連的「砲友關係」，但日前她發現自己居然懷了砲友的孩子，還設局讓即將結婚的男友相信孩子是他的。事後原PO女網友內心感到很內疚與徬徨，於是在網上發文求救。

instagram《couple.murmur》日前貼出一名女網友的投稿，一名25歲的女性表示，她18歲時於透過網路認識了一名男砲友，而隔年上大學結識了現任男友，兩人已經交往了6年論及婚嫁。原PO指自己認識男友後，已沒有與該砲友調情，但與砲友的性格實在很合，而且自己的性需求大，所以兩人一直藕斷絲連。她說，兩人會像普通情侶一樣，除了一起「開房」外，兩人都會逛街看電影，也會一起旅行，但原PO同時也說很愛現在的男友。

她說，男友對她特別好，會給她錢讓她去旅行，而她與男友也有共識說好「婚前不會發生性行為」。旅行都是分房，因身邊姐妹都說太早跟男友發生關係，男友就會沒那麼珍惜了。於是原PO希望將性與愛分開，故一直拒絕男友婚前性行為

而原PO與男友兩人計劃半年後結婚，她趁男友到大陸出差時相約男砲友遊日本，打算做個了斷以後不見面，不料回香港後原PO發現自己竟然懷孕，但她與男砲友都有穩定的另一半，誰也不想承認發生外遇，於是原PO後立刻與男友發生關係，之後對他說自己懷了他的小孩。而男友亦沒有懷疑甚麼，還表現得很開心。她上網稱自己已經知錯，感到徬徨和內疚，不但擔心被男友揭發，又擔心性伴侶會要求認回孩子，於是向網民求救。

貼文引起網友熱議，不少人都批評她不應該，替原PO的男友感到不值，希望他可以在結婚前看清楚原PO的真面目。也有人建議原PO應該向男友坦白，不要用欺騙的手段解決問題。

(中時電子報)