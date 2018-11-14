中醫師：用「它」來補冬！效果大勝薑母鴨、羊肉爐

2018年11月14日 00:02 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

講到薏仁，很多人想到用綠豆薏仁湯來消暑。其實，為了矯正冬天補過頭，紅薏仁才是好東西。

氣溫直直落，你是否也趁著天冷進補一番？當歸鴨、燒酒雞、羊肉爐、十全大補湯…冬令進補吃得暖呼呼，但不少人也因此「補過頭」，不但舌苔黃膩，早上起床時，眼皮和臉頰都腫腫泡泡的。

壢新醫院中醫科主任陳威達解釋，這些症狀都是濕熱體質惹的禍。台灣氣候潮濕，濕熱體質的人本來就多，如果夏天沒有好好調理，濕熱症狀在進入秋冬後還是會作怪；尤其冬天頻頻進補，可能會造成水腫。

「對濕熱體質的人來說，冬令進補不如吃紅薏仁，」陳威達說，冬天吃薏仁，對補過頭或脾胃虛的人都有好處。根據中醫理論，生薏仁清熱利濕，炒過的薏仁則可健脾止瀉，除了加入湯劑或做成丸散以外，薏仁也可以煮成粥食用，可說是食療佳品。

《薏仁營養價值高 美白、抗老、改善過敏》

薏仁又稱薏苡仁、苡米。從營養學觀點來看，薏仁的蛋白質（13～16％）及脂肪含量（4～11％）豐富，尤其胚乳部份蛋白質更可高達16.2％，比小麥多2％左右。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區營養師李貞慧表示，薏仁的碳水化合物含量在60％左右，且有豐富的膳食纖維；熱量每100公克高達370～420卡，高於白米的350卡及小麥的335卡。此外，薏仁還含有多量的維生素B1、B6、鐵質與鈣質，營養價值頗高。

在營養價值之外，薏仁也被發現具有保健、抗老等功效。鑽研薏仁二十多年的台大食品科技研究所教授江文章指出，薏仁具有除老人斑、美白、抗氧化、消除自由基、改善過敏體質、幫助免疫調節的功能，還可以改善代謝症候群、調節血糖及血脂，降膽固醇和三酸甘油酯的效果甚至比燕麥還好。

另外，日本自1950年代起就開始研發含薏仁的抑癌和減輕放化療副作用的中藥產品。高雄醫學大學附設醫院也從2011年9月至2013年8月，進行用薏仁麩皮萃取物減輕乳癌患者放療副作用的人體實驗。

《紅薏仁的營養素含量比白薏仁更高》

早餐店的薏仁漿、便利商店的薏仁飲、五榖飯糰或甜湯裡加的薏仁配料…薏仁食品百百種，要吃到薏仁看似不難，但是，你吃的是「真薏仁」嗎？

「市面上俗稱的洋薏仁、小薏仁、珍珠薏仁，其實都不是薏仁，」江文章說，這些其實是精製後的大麥仁。

「大麥仁和薏仁的營養價值完全不一樣，」李貞慧表示，精製後的大麥仁，由於外觀和去除麩皮後的精白薏仁很像，所以容易被誤認。不過，如果仔細看，還是可以從外觀來分辨薏仁和大麥仁，薏仁比較大顆、中間有凹溝，大麥仁則比較小顆、看起來像燕麥。

從口感上也可以區別薏仁與大麥仁，李貞慧說，薏仁比較有嚼勁，大麥仁吃起來比較軟滑、類似麥片。

她舉例說，一般四神湯裡加的是真薏仁，咬起來比較硬，但一些甜品店裡賣的剉冰配料或綠豆薏仁湯，裡頭的「薏仁」不但外觀看起來平滑無凹溝，吃起來也比較軟，這些可能就是大麥仁。

就算是薏仁，紅薏仁的營養價值也比白薏仁高。一般常用的白薏仁，指的是薏仁除去外殼與麩皮後的穀仁，而紅薏仁（糙薏仁）則只有除去外殼、依然保留深咖啡色的麩皮，維生素B群、纖維質與薏仁酯的含量較高。

「若依營養價值來看，當是選擇紅薏仁最好！」李貞慧說，紅薏仁還未經過精化、屬於全穀類，膳食纖維含量約11～17％，精製過後的白薏仁膳食纖維含量僅剩1～6％。此外，紅薏仁的維生素B6含量也比精白薏仁高出3倍。

選購薏仁時，應注意挑選顆粒堅實完整、大小整齊、外表有光澤者，也要避免發霉、異味或砂、蟲等異物。若是品質好的薏仁，聞起來會有一股清香。

江文章提醒，散裝薏仁如果放在室溫下，3個月就會長蟲了，買回家後最好能放冰箱，可以貯存6個月。

《哪些人不宜吃薏仁？》

薏仁是好食材，不過仍有些人最好少吃或別吃。

醫書《本草經疏》寫道：「凡病大便燥，小水短少，脾虛無濕者忌之，妊娠禁用。」也就是說，若是體質陰虛燥熱、便秘的人，不宜服用過多薏仁；且懷孕早期、胚胎還不是很穩固時，中醫師建議孕婦先別吃薏仁，因為薏仁可能會促進子宮收縮，而導致流產。

壢新醫院中醫科主任陳威達表示，薏仁具有利水、消水腫作用，有助於把身體中的水分排出來，但也可能會使孕婦的羊水變少。

雖然目前還沒有大量且嚴謹的研究進一步證實，但他建議孕婦最好還是避開薏仁，「吃到一點點沒關係，但懷孕期間仍應避免長期、大量食用薏仁，」陳威達說。

《薏仁怎麼煮才好吃？》

吃薏仁好處多多，很多人嘗試自己煮薏仁，覺得吃起來太硬。該怎麼煮才會美味可口呢？

李貞慧表示，薏仁本來就比較難煮熟，訣竅是在煮之前用水浸泡2～3小時（可改用溫水以縮短浸泡時間），讓它充份吸收水分，泡到能用指甲搓破籽粒中心為原則，之後再與其他米類一起煮就很容易熟了。熄火後燜5～10分鐘再食用，薏仁會變得較可口且富彈性。

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(中時電子報)