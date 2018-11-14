用健身房毛巾擦汗 男子過敏到呼吸困難

男子眼睛、嘴巴周圍感到紅腫疼痛，照鏡子才知道整張臉都紅腫。(翻攝自《爆料公社》)

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中時電子報
/綜合報導

一名網友在臉書《爆料公社》表示，日前到桃園某健身房運動，用見身房提供的毛巾擦汗，一兩分鐘後眼睛、嘴巴周圍感到紅腫疼痛，照鏡子才知道整張臉都紅腫，甚至連呼吸都變困難，趕緊到醫院急診，打針、吃藥、冰敷後才好轉。

男網友指，「一開始還以為自己被什麼蟲子咬到嗎！？照鏡子後才發現狀態嚴重，他立馬去洗澡想用水清洗臉部，當時他用同條毛巾圍住下半身，走到浴室後發現連下肢也一樣紅腫疼痛，才確定就是那條毛巾。」

男網友說，洗到一半發現眼睛腫脹的讓他幾乎看不到，鼻子也只剩一邊能呼吸，他趕緊穿好衣服到櫃台求助，搭計程車到醫院急診，經過打針、吃藥、冰敷後情況才好轉。他覺得業者沒有很積極處理這個意外，他說櫃檯人員後來解釋說因為後面放假，所以才沒跟他聯絡，跟他說要確定是毛巾問題，又籠統的叫他再去做檢查，他無奈的說「醫藥費應該也拿不回來了」。

業者後來也回應，毛巾為外包廠商所提供，目前已經主動送檢測，以查明原因，同時也請會員透過專業醫療查明過敏源。業者強調間身中心全台單日進場人數平均10萬人，過去會員在使用免費毛巾服務時，從未發生類似過敏狀況，將盡快查明原因。

網友們看了也回應，「其實那個毛巾就算有消毒烘乾還是很髒阿！」、「敢拿公共毛巾來擦臉，實在很有勇氣」、有網友猜測「如果是過量的洗滌劑沒有完全洗滌完成，容易殘留在毛巾纖維上容易讓皮膚過敏」。

(中時電子報)

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