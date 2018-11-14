輕熟女靠美貌榨乾9男友 自爆：我就是收不住

2018年11月14日 00:07 中時電子報 湯萱樂/綜合報導

濟南一名女子靠外表美貌交了9個男朋友，全盛時期同時有三個男朋友在交往。9個男朋友談下來之後，這名女子已經到手200多萬(人民幣)。

一名男被害人小春與該女在網路上認識的，後來兩個人加上了微信，還約一起吃飯，一個多月之後，他就把自己多年的積蓄以及從親戚朋友那裡借來的錢就分多次全部都轉給了該女子。

他繼續說到，前期給該女子轉過去30多萬，後面女子又以各種各樣的理由要錢，比如奶奶住院以及生活中發生的很多事情，隨後小春又給該女子轉了不少錢。

警方調查發現網路上面有很多有關於她的帖子，確認女子在與小春談戀愛的時候，還同時與另外兩名男子戀愛關係，也使用相同的手段，從他們手上得手了12萬元。

據調查2014年起，女子一共交往了9個男友，拐騙到手的金額高達200多萬。每次借錢的時候女子都會哭的稀拉嘩啦，眼淚不停的掉，理由都是家裡有急事的理由。不過最後女子還是被員警給追蹤到，結果鋃鐺入獄。

女子供稱這些錢大多還債了，還有吃吃喝喝了。對於自己到手多少錢，女子也早已經算不清了。當被問到為什麼要詐騙的時候，女子還說：自己收不住手。曾經多次想要收手，但是收不住，最後導致了這樣的下場！

(中時電子報)