輕熟女靠美貌榨乾9男友 自爆：我就是收不住

女子一共交往了9個男友，拐騙到手的金額高達200多萬。(翻攝自看看新聞)

友善列印
中時電子報
湯萱樂/綜合報導

濟南一名女子靠外表美貌交了9個男朋友，全盛時期同時有三個男朋友在交往。9個男朋友談下來之後，這名女子已經到手200多萬(人民幣)。

一名男被害人小春與該女在網路上認識的，後來兩個人加上了微信，還約一起吃飯，一個多月之後，他就把自己多年的積蓄以及從親戚朋友那裡借來的錢就分多次全部都轉給了該女子。

他繼續說到，前期給該女子轉過去30多萬，後面女子又以各種各樣的理由要錢，比如奶奶住院以及生活中發生的很多事情，隨後小春又給該女子轉了不少錢。

警方調查發現網路上面有很多有關於她的帖子，確認女子在與小春談戀愛的時候，還同時與另外兩名男子戀愛關係，也使用相同的手段，從他們手上得手了12萬元。

據調查2014年起，女子一共交往了9個男友，拐騙到手的金額高達200多萬。每次借錢的時候女子都會哭的稀拉嘩啦，眼淚不停的掉，理由都是家裡有急事的理由。不過最後女子還是被員警給追蹤到，結果鋃鐺入獄。

女子供稱這些錢大多還債了，還有吃吃喝喝了。對於自己到手多少錢，女子也早已經算不清了。當被問到為什麼要詐騙的時候，女子還說：自己收不住手。曾經多次想要收手，但是收不住，最後導致了這樣的下場！

(中時電子報)

母女相偕養生 妙齡女指遭按摩師淫笑抬臀頂帳棚

用健身房毛巾擦汗 男子過敏到呼… 母女相偕養生 妙齡女指遭按摩師…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。