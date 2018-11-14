劉寶傑談吳音寧爆氣 罵到一半…直接被卡掉？網轟太扯

2018年11月14日 00:15 中時電子報 吳玫穎

劉寶傑怒轟吳音寧片段，原本上傳至官方YouTube又被下架。(取自YouTube)

正妹網友為節目組澄清。(取自PTT)

劉寶傑主持《關鍵時刻》日前才傳出疑因政治力介入，電視台高層下令不做選舉，背後目的是不希望幫韓國瑜選情加溫，他也因此「被請假」一個禮拜，直到本週一才再次回歸節目中。只是回歸不過1天時間，昨(13日)網友又發現劉寶傑痛罵北農總經理吳音寧到一半，接下來的內容突然被直接卡掉，並剪接換上昨日播出的虱目魚伯內容，奇怪的是，原本上傳的官方影片還不知為何原因被下架，令網友驚呼也太扯！

劉寶傑與戴立綱主持中天《新聞龍捲風》近來因為持續討論「韓流」現象，在網路上點閱率竄升，兩個節目吸引觀眾熱情收看；只是劉寶傑在消失事件後，再度回歸節目的第二天，就有觀眾在PTT發文「今天的東森太誇張了」，內文氣憤表示：「今天關鍵時刻，寶傑講到510爆氣，直接被卡掉剪接，變成昨天的段子。下一段開始講故宮，講不到5分鐘進廣告，回來又變講選舉，講個10分鐘又開始講故宮，還放跟前面一樣的段子，一直不斷剪接也太誇張了吧，是有什麼不能講的？？」

奇怪的是，原本該節目片段已上傳至官方YouTube，卻不知為何原因又被下架，而《中時電子報》實際點進去原本觀看網址，果然已不能收看，畫面一片黑，不少網友也氣憤痛批「歡迎收看東廠電視台」、「真的是『關剪時刻』，扯，超級扯」、「510到底有多重要XD」、「我看龍捲風好了，那邊還播的比較順一點」。

但就有網友私下詢問擔任節目製作組的朋友，並PO出雙方的對話截圖，對方無奈表示是弄巧成拙，「510那一段全部就是這樣了沒錯，沒有後續再討論了，至於為什麼重播？因為想說罵了林聰賢、510、漁民再加強一段，真的沒有要蓋過誰的意思。」強調真的只是因為覺得昨天內容精彩才第一次這樣做，也表示稍後就會把完整版本上傳YouTube。

(中時電子報)