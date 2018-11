經典舞台劇《暗戀桃花源》首登澳演出迴響熱烈

2018年11月14日 00:20 中時 洪秀瑛

場內外盛況。(表演工作坊提供)

左為澳亞藝術節的藝術總監Joseph Mitchell,右為導演賴聲川。(表演工作坊提供)

被紐約時報譽為「華人世界最受歡迎的舞台劇」《暗戀桃花源》,今年受邀為澳亞藝術節(Oz Asia Festival)重點節目,上週末在首次在阿德萊德鄧斯坦劇 院(Dunstan PlayHouse)登場,成為首次在澳洲演出的臺灣戲劇團隊。

澳亞藝術節是澳洲首屈一指與亞洲相關的國際藝術節,由阿德萊德慶典中心(Adelaide Festival Centre)主辦,展演亞洲當代舞蹈、戲劇、音樂、 視覺藝術、電影、文學、美食、研討會、講座等各項活動。

其中最受注目的就是華語經典舞台劇《暗戀桃花源》,澳亞藝術節的藝術總監 Joseph Mitchell與賴聲川導演已認識多年,一直想將這部別具一格的舞台劇帶到澳洲, 今年甚至為此特別飛來臺灣欣賞《暗戀桃花源》三十週年紀念版。雖然不懂中文,但依 然能了解到《暗》劇悲喜交錯的趣味所在,他相信澳洲的觀眾也能樂在其中。

這次澳亞藝術節,由導演賴聲川帶領三十週年紀念版班底:樊光耀、朱芷瑩、范瑞君、屈中恆、唐從聖、張本渝等當代劇場一線演員演出。在官網啟售消息一釋出,甫開賣即秒殺,兩日演出全場座無虛席,場外甚至有黃牛票兜售。Joseph Mitchell稱這是歷年來澳亞藝術節最受歡迎的演出場次,除了吸引世界各地華人觀賞,現場約6成是當地澳洲觀眾,跨越時代與語言背景,謝幕時全場轟動,熱烈掌聲久久不散。

澳洲藝術評論平台《The Barefoot Review》表示:「這是一個具有當代指標性的戲劇體 驗。(It is one of those landmark theatre experiences.)」、「我們見證了現今世上最偉 大的作品之一。」

《暗戀桃花源》講述兩個毫不相干的劇團,陰錯陽差同一天在舞台上排戲,一個演時裝悲劇另一個演古裝喜劇,彼此干擾卻又微妙共鳴,完成一場笑中帶淚,淚中帶笑的演出。自1986首演至今已30多年,歷經百場世界巡迴,1992年改編為享譽國際的電影版,甚至在2015年美國奧勒剛莎士比亞戲劇節,特邀外國演員全英語演出75場。不僅成為華 人世界共同的戲劇記憶,更成為華語舞台劇經典。賴聲川表示,這次很高興澳亞藝術節的邀請,首次與澳洲的觀眾見面,也是華人劇場邁向世界的一大步。

(中時 )