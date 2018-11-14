韓粉嗆氣爆傷患挺邁是人格分裂 韓國瑜陣營：支持者請理性

2018年11月14日 00:21 中時電子報 林毅

在高雄氣爆事件中重傷毀容的消防隊副中隊長余泰運在10日受訪時支持陳其邁，遭到韓國瑜支持者在PTT上PO文嗆「人格分裂」，文章PO出後慘遭網友公幹，也引來高雄81氣爆自救會長陳冠榮醫師回文打臉，對此原PO在晚間PO文道歉，承諾自己不會再拿災難酸言酸語。

帳號ivorysoap的網友在PTT引用新聞痛批余泰運，直說根本就唱黑白臉戲碼，他批評之前市府不處理，找到陳其邁發聲幫你處理，然後就感謝他，根本人格分裂，「白娘子放毒，許仙解毒，然後你支持許仙當市長」。

不少網友隨即打臉，指出傷重卡是中央衛福部管，怪高雄市府幹嘛，還有人痛批造謠，說不懂就要查。此文也釣出氣爆自救會醫師陳冠榮親自上PTT解釋事發經過。

帳號RADIUM的陳冠榮開頭就表明自己身分，並痛斥ivorysoap的言論根本是bull shit。他說當初余泰運傷勢嚴重，被送入ICU，但余泰運認為有其他傷患更需要ICU，因此自願申請離開ICU，沒想到日後因ICU住院天數不足，加上轉院的第二家醫院無法判定給重大傷病卡，因此不符條件，無法順利申請補助款。

陳冠榮說余泰運的傷勢比許多拿到補助款的人嚴重許多，當時醫師們都認為有給過的空間，時任市長陳菊也認為該從寬認定，但醫療小組權限僅止於認定他的資料符不符合條款要件，無法調閱病歷討論，只能打回票，最後才會由高市府陪同余泰運，找上同樣具有醫師身分的陳其邁陳情，讓能看懂病歷的陳其邁去跟健保局討論、申請，最後順利幫余泰運拿到「於情於理都該給他的」重大傷病卡。

陳冠榮最後也怒批「許多人見縫插針，大談陰謀論，搞爛事情拍拍屁股走人，卻要辛苦做事的人善後」，網友也紛紛留言「辛苦了」、「謝謝解釋」、「還有人想用災難打選戰，無言」。

ivorysoap則在晚間PO文道歉「我IVORYSOAP不了解余先生經歷，輕率就表面文字做出酸言酸語，使余先生受到傷害，在此致歉。本人無意也不可能拿氣爆受害者開玩笑、幸災樂禍，並誠心希望類似不幸事件永遠不再台灣發生」，但依然被網友噓爆。

韓國瑜陣營對此則表示，堅持乾淨選舉，也告知競選團隊與支持者「尊重不同的立場與聲音，理性面對選舉」。

(中時電子報)