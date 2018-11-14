韓粉嗆氣爆傷患挺邁是人格分裂 韓國瑜陣營：支持者請理性

遭到網友公幹以及氣爆自救會長陳冠榮醫師打臉後，ivorysoap晚間PO出道歉聲明 (圖／翻攝自PTT)

友善列印
中時電子報
林毅

在高雄氣爆事件中重傷毀容的消防隊副中隊長余泰運在10日受訪時支持陳其邁，遭到韓國瑜支持者在PTT上PO文嗆「人格分裂」，文章PO出後慘遭網友公幹，也引來高雄81氣爆自救會長陳冠榮醫師回文打臉，對此原PO在晚間PO文道歉，承諾自己不會再拿災難酸言酸語。

帳號ivorysoap的網友在PTT引用新聞痛批余泰運，直說根本就唱黑白臉戲碼，他批評之前市府不處理，找到陳其邁發聲幫你處理，然後就感謝他，根本人格分裂，「白娘子放毒，許仙解毒，然後你支持許仙當市長」。

不少網友隨即打臉，指出傷重卡是中央衛福部管，怪高雄市府幹嘛，還有人痛批造謠，說不懂就要查。此文也釣出氣爆自救會醫師陳冠榮親自上PTT解釋事發經過。

帳號RADIUM的陳冠榮開頭就表明自己身分，並痛斥ivorysoap的言論根本是bull shit。他說當初余泰運傷勢嚴重，被送入ICU，但余泰運認為有其他傷患更需要ICU，因此自願申請離開ICU，沒想到日後因ICU住院天數不足，加上轉院的第二家醫院無法判定給重大傷病卡，因此不符條件，無法順利申請補助款。

陳冠榮說余泰運的傷勢比許多拿到補助款的人嚴重許多，當時醫師們都認為有給過的空間，時任市長陳菊也認為該從寬認定，但醫療小組權限僅止於認定他的資料符不符合條款要件，無法調閱病歷討論，只能打回票，最後才會由高市府陪同余泰運，找上同樣具有醫師身分的陳其邁陳情，讓能看懂病歷的陳其邁去跟健保局討論、申請，最後順利幫余泰運拿到「於情於理都該給他的」重大傷病卡。

陳冠榮最後也怒批「許多人見縫插針，大談陰謀論，搞爛事情拍拍屁股走人，卻要辛苦做事的人善後」，網友也紛紛留言「辛苦了」、「謝謝解釋」、「還有人想用災難打選戰，無言」。

ivorysoap則在晚間PO文道歉「我IVORYSOAP不了解余先生經歷，輕率就表面文字做出酸言酸語，使余先生受到傷害，在此致歉。本人無意也不可能拿氣爆受害者開玩笑、幸災樂禍，並誠心希望類似不幸事件永遠不再台灣發生」，但依然被網友噓爆。

韓國瑜陣營對此則表示，堅持乾淨選舉，也告知競選團隊與支持者「尊重不同的立場與聲音，理性面對選舉」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

新竹》臉書偽社團涉抹黑 楊文科… 台南》玉井區層林里長嚴福春 爭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。