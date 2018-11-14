掐住科技軍事咽喉：中國如何在稀土博弈中擊敗美國

2018年11月14日 00:22 中時電子報 盧伯華

在美中貿易戰雙方僵持至情勢最緊繃之際，中國威脅要限制國內稀土產量，讓全球科技廠商與美國軍方大為不安。這16種稀有元素是目前高科技產業與軍事工業不可或缺的重要資源，中國此刻祭出這項法寶造成的影響，遠比美國領導人所意識到的要複雜得多。更重要的是，它牢牢掐住美國科技與軍事的咽喉，可能讓美國在這場貿易戰中逐漸落入下風。

不過，做為科技與軍事工業最發達的國家，美國到底是如何把攸關科技與軍事的稀土控制權拱手讓給中國的呢？

據《防務一號》(Defence One)報導，中美的稀土博弈大約在1980年開始，當時美國的兩項決定讓中國獲得掌控稀土產業的優勢。一是讓美國當時最大的稀土採礦與加工公司Molycorp將其稀土加工技術轉移到中國，二是把稀土的開採與核能原料置於同一項管理法規之下。這這兩個決定讓中國有了技術與設備大量提煉稀土元素，由於它是大陸開採鐵礦的副產品，所以價格極為低廉；另一方面是美國稀土開採法規限制多，廠商生產成本居高不下。如此一來，美國稀土業者在15年內全部關廠。目前美國僅剩一個經營狀況不佳、數度關廠又重開的山口通道(mountain pass)礦區，地點在加州。

報導說，在接下來的20年裡，中國逐漸鞏固其稀土業的全球統治地位。它建立世界上最大的稀土研究設施，中國研究人員在14年內相關專利申請總量超過了經營達半世紀的美國。北京更利用其世界最大稀土生產國的優勢，取得來獲取美國相關技術公司的各種專用金屬、合金、磁鐵和綜合稀土元件。

圖為中國北方內蒙古自治區包頭白雲鄂博礦區的稀土礦，該礦場最早的設備與技術都是整套從美國來的。（圖／美聯社）

更糟的是，1995年美國國會批准中國買下Magnequench公司和GA Powders的股權，前者是美國技術能力最強的磁鐵製造商，多種產品用於軍方的先進導彈當中，後者則是稀土磁粉生產商。這兩家公司與中國官二代合作下在大陸快速發展，7年後就把美國廠關閉，結束了在美國生產用於尖端武器的磁鐵。

1998年美國國防儲備庫存賣了最後一批稀土戰略儲備，還讓少數稀土業者進行整合，最後關掉德州廠，把設備全部移到大陸與內蒙古合資進行生產。2002年，Molycorp關閉了美國最後一個稀土礦。它在2010年左右重新運營，5年後再次關閉，在今年再次重新啟動。

報導指出，美國領導人顯然不了解這些材料的戰略意義。目前佔全球80%供應量的中國打算減產36%，而且不能出口。許多稀土產品價格應聲而漲，其中更稀少的品種可能在5年內漲價一倍。

五角大廈最近發布的研究報告稱，美國軍方擔心中國在稀土市場上的主導地位，將成為「重大而且不斷增加的風險」，不過白宮與國會似乎還沒有注意到這個問題。政府可能認為私人採礦業會快速投入以彌補缺口，但是依美國現況，取得礦權到進行開採通常要7至10年時間，重要的是，由於不知何時貿易戰會結束，基於過去的經驗，沒有哪個私人企業願意投入稀土業。

報導說，中國已經完全掌控了稀土業的80%的原料與幾乎所有的加工設施，美國政府也曾在2010年研究過，如果稀土業要重啟爐灶，大約要15年時間。美國的科技公司不會等待這15年的供應空窗期，按過去日本業者的經驗，業者會將工廠和相關技術轉移到中國去生產。

因此，報導做出結論，美國立法與行政部門必須盡快有所動作。中國雖然強調這只是對稀土產量進行調配，但其中的精細技巧已表明這次是全球都會受到威脅。8年前在日本發生的事情，很快就會在美國發生。

(中時電子報)