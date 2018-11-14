2018年11月14日 02:54 工商 林淑惠

2018年台灣大哥大女子公開賽，總獎金加碼至500萬元

林淑惠／台北報導

台灣大哥大連續第二年冠名贊助的「2018年台灣大哥大女子公開賽」，將於今(14)日在新北市林口區東華球場點燃戰火，主辦單位表示，今年比賽的總獎金將從去年的新台幣300萬元一口氣加碼至500萬元，讓這場國際女子職業高球賽，正式躋身至台巡賽一級賽事的規模與水準。

今年比賽共有來自台灣、泰國、馬來西亞、日本、美國、中國與新加坡共七國、近百名的各國女將與賽，其中包括12名業餘小將。參賽的選手好手如林，包括全力尋求衛冕的泰國好手普洛依薔普(Ploychompoo Wirairungrueng)、上個月底在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽表現搶眼的台灣好手劉依貞與業餘小將侯羽薔、2017年TLPGA台巡賽賞金后、我國旅美好手李旻，以及今年TLPGA台巡賽獎金排名暫居第三與第四的陳思涵與李欣。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，去年首度贊助台灣大哥大女子公開賽後，獲得各方好評。今年決定將總獎金加碼至500萬元，將這場比賽一舉提升到台巡賽一級賽事水準，正顯示台灣大哥大以實際行動支持國內運動賽事的決心，期待比賽更加精彩好看，也希望球迷能踴躍到場為選手加油！

鄭俊卿強調，台灣大哥大一直是國內電信業中支持體育活動的最大企業，不僅連續五年贊助世界球后曾雅妮，也包括今年年初才加入台灣大團隊的徐薇淩。徐薇淩今年初加入台灣大的團隊不到一年的時間內世界排名大幅躍升、名列台灣第2(世界第67)，可見企業支持可為運動選手帶來長遠的進步。雖薇淩不克趕回來參賽，但相信她的拼戰精神一樣可以感動正在高球場上努力的所有人。看著年輕又深具潛力的優秀球員們在球技上的日益純熟，台灣大將持續成為他們最強有力的後盾，讓他們無後顧之憂的前進國際球壇發光發熱。

台灣大哥大贊助的我國旅美名將徐薇淩，在LPGA台灣錦標賽拿下台灣選手最佳之並列第六好成績後，隨即獲台灣大贈送6位數的激勵獎金與一支iPhone XS當生日賀禮。徐薇淩原本希望本週能飛回台灣共襄盛舉，但無奈賽期與LPGA年終封關賽CME集團巡迴錦標賽撞期，最後只好忍痛向台灣大哥大告假。

TLPGA 理事長鄭美琦則指出，因為台灣大哥大的全力支持，讓這場國際大賽今年正式成為台巡賽總獎金500萬元級的一級大型賽事，也吸引許多好手前來角逐，比賽也因此競爭強度更高。

比賽明天起將在東華球場進行連續三回合、54洞的比桿賽，主辦單位在完成前兩回合後，將取成績最佳的前50名選手(含同桿)，晉級最後一輪決賽。去年比賽最後一天普洛依薔普與我國旅日好手姚宣榆打完正規賽後，同以低於標準桿10桿的206桿僵持不下，但普洛依薔普在第三次延長加賽射下再見小鳥、氣走姚宣榆，拿下冠軍。姚宣榆今年雖因日巡賽比賽衝突本週不克參賽，但普洛依薔普想要如願連莊，仍將面臨近況極佳的劉依貞、李旻、陳思涵、李欣與侯羽薔等人的強力挑戰。

至於本週前來問鼎冠軍的外籍選手也是來勢洶洶，其中以為數達27人的泰國娘子軍最為壯觀，除了普洛依薔普，值得留意的好手還包括2017年TLPGA建大輪胎盃與2018年香港女子公開賽冠軍薩萊朋(Saranporn Langkulgasettrin)，以及2018年中國信託公開賽后冠得主喬雷達(Chonlada Chayanun)。

主辦單位表示，這場比賽三天賽事期間將不收門票，希望球迷踴躍前往東華球場為喜愛的球員加油打氣。為了鼓勵觀眾進場，主辦單位表示，球迷只要在比賽期間前往東華球場並在台灣大哥大或TLPGA臉書粉絲團按讚，即可於球場會館服務台兌換抽獎券，參加「現場觀賽抽好禮」抽獎活動，獎品包括高雄君鴻酒店住宿券、ZIV太陽眼鏡、TLPGA限量球帽等好禮。這場賽事的精彩片段預計12月底於Eleven Sports和影音串流服務平台myVideo播出。

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