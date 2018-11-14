勞動部、南市府送愛 百件木工家具捐弱勢

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與台南市政府社會局合作，首度將逾百件手作木工家具捐贈給弱勢家庭，13日舉辦捐贈儀式。(劉秀芬攝)

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開設全國唯一「創意家具設計及製作班」，每期成果展都吸引不少人開高價喊買，但因是非賣品，往往都只展示、收藏或重複利用，今年分署與台南市政府社會局合作，首度將逾百件手作木工家具捐贈給弱勢家庭，學員洪昆宏更是用行動力挺，一口氣做了20個木櫃，溫馨感人。

13日捐贈儀式由雲嘉南分署長柯呈枋代表捐贈，台南市政府社會局長劉淑惠代表受領，雲嘉南分署長柯呈枋表示，這是家具班作品首次公益捐贈，不僅能幫助弱勢，也讓學員從中獲得信心與成就感，這批家具包括用橡木、胡桃木、山毛櫸等材質製作的桌椅、櫃子及茶几等約130件，將透過台南市社會局媒合需要的弱勢家庭後，親自送到民眾府上，未來每期作品也將會持續性捐贈。

家具班愛心學員洪昆宏，今年17歲，從國小三年級就參加志工社團，親手種菜、編圍巾手套、募捐發票、義演等，幫助孤兒院小朋友、獨居老人及身心障礙者等，這次他聽到要捐贈木工家具，一整個月連假日都沒休息，每天花12小時在訓練場一口氣做了二十個木櫃，洪昆宏笑說，幫助別人最快樂的是自己，有能力多做幾個就多做幾個，希望受贈者收到家具，可以用的很開心、滿意。

雲嘉南分署職訓課程現正招生中，失業者職前訓練有創意家具設計及製作、綠生活與裝修工程實務、藝術漆作等18種課程，報名即日起至11月27日；在職訓練有智慧住宅大樓設計與控制、模具CAD/CAM、CNC電腦數值控制車床等38種課程，報名即日起至12月24日，詳情可上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢報名。

(中時 )

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