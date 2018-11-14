延續孫越的愛 宋逸民兄弟籲捐款救急難家庭

2018年11月14日 02:59 中時 洪秀瑛

宋逸民夫妻探視受助家庭。（中華基督教救助協會提供）

宋逸民（左）及弟弟宋達民做公益。（中華基督教救助協會提供）

10多年來一直擔任「1919愛走動－急難家庭救助計畫」公益勸募代言人的孫越，今年5月以87歲高齡離世。為了讓孫叔的愛能繼續走動在全台灣，基督教救助協會特別邀請深受孫叔感召而積極投入公益的宋逸民與宋達民兄弟，擔任今年「1919愛走動」的代言人。以雙胞胎身份傳遞「複製愛，讓愛走動」主題，盼望能把孫叔的大愛更多地複製、延續，陪伴所有需要救助的急難家庭走過生最艱難的一段路。

孫叔是基督教救助協會的創會理事長，也是連續16屆「1919愛走動－急難家庭救助計畫」的代言人。如今，孫叔不在了，多年前受孫叔感召，相繼走上公益之路的藝人宋逸民與宋達民兄弟，因此特別接受救助協會的邀請，義不容辭地擔任今年1919愛走動的年度代言人。希望能把孫叔對急難家庭的大愛複製下去，讓這份愛能繼續走動在全台每個需要救助的角落。

為了傳遞出《複製愛，讓愛走動》的主題，宋逸民與宋達民特別以雙胞胎身份，拍攝宣導短片。片中，他們化身為工人、廚師、醫生、運動選手、農夫、警察等，以表達「各行各業都可以複製孫叔的愛，讓愛走動在全台灣」的理念。

不僅拍攝短片，宋逸民與宋達民兄弟也身體力行，多次帶領「台灣藝起發光促進協會」的藝人朋友們一起參與公益活動。包括兩次為台南與花蓮0206地震的災民義演、擔任1919食物銀行的包米志工、送食物包到弱勢家庭，及探訪1919陪讀班的孩子等，具體實踐了《複製愛，讓愛走動》的精神。

為了讓大眾更認識「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，救助協會也邀曾經走投無路、試圖輕生的高雄潮寮1919服務中心志工陳金樹拍攝《把愛複製下去》紀錄短片。

過去的陳金樹，一心想賺大錢，後來因週轉不靈，負債千萬，妻離子散。正在他準備投河自盡之際，抬頭看見教會十字架，最後在教會牧師與弟兄姊妹幫助下，重新站起。如今不但已清償債務，還成為1919志工，固定送食物包與救助金，陪伴弱勢家庭。

陳金樹說：「我病過、窮過，曾經身無分文，走投無路。那種無奈又急迫的需求，我比誰都懂。過去我曾受許多人幫助，所以現在更懂得幫助人。我不敢說自己是別人的貴人，只求能複製與延續大家對我的愛，幫助許多急難中的人。」

基督教救助協會自2003年執行「1919急難家庭救助計畫」，以每個月5500元連續支持4個月的方式，資助陪伴遭逢急難的弱勢家庭。15年來已透過全台1,252個1919服務中心，已累計資助超過11,732個急難家庭。

為籌募1919急難救助金，救助協會從今年9月起持續舉行「1919愛走動」系列活動，包括「1919救助挑戰營」、「1919陪騎」（11/17高雄、12/8新竹、12/23台北，報名www.1919go.tw），及「1919單車環台募款」，期盼能為2019年1919急難救助計畫籌募到3,900萬元的救助金。捐款專線：02-8660-9995，網路捐款：www.1919.org.tw。

(中時 )