穿原爆雲T恤又被起底戴納粹帽 防彈少年團終道歉

防彈少年團（BTS）。(達志影像)

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中時電子報
吳玫穎

Jimin穿原爆雲T恤惹議。(取自推特)
日網友起底BTS成員昔日穿著納粹爭議服飾。(取自推特)

韓國天團防彈少年團（BTS）人紅是非多，近來先是因為成員Jimin因身穿印有「日本廣島原子彈爆炸」與人民歡呼萬歲的T恤惹爭議，遭日本《Music Station》退通告，之後隊長RM又被挖出曾戴著納粹帽拍攝宣傳照，令風波持續擴大。對此，防彈少年團終於在昨日發表聲明道歉，為近日爭議致歉。

防彈少年團所屬BigHit娛樂昨晚發表道歉聲明，針對近日成員穿著印有原爆雲衣服、戴納粹帽拍宣傳照與在過去表演中揮舞令人聯想到納粹標誌的旗子的表內容致歉，強調不支持及反對戰爭、原爆的立場，也反對包含納粹的極端主義，日後絕對不會再有此事發生。

同時BigHit娛樂也承認沒有事先檢查，就讓成員穿上無意中會傷害到受害者的衣服感到抱歉，更向因此被聯想與原爆、納粹圖案有關的成員們致歉。

在全球人氣火紅的韓國男團防彈少年團，不僅歌曲賣得嚇嚇叫，去年9月更前往紐約聯合國大會演講，成為第1組受邀登上聯合國大會演講的韓國團體，《TIME》時代雜誌全球版封面也證明防彈少年團對推動韓國文化功不可沒。

(中時電子報)

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