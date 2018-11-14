易遊網旅行社宣布與Amadeus合作，旅客數秒內就可更改預定的旅行程

2018年11月14日 02:54 工商 張佩芬

提供旅遊業先進科技解決方案的Amadeus，獲得台灣線上旅遊龍頭ezTravel易遊網旅行社青睞，將借力Amadeus技術，使旅客得以在數秒內快速更改已預訂的旅遊行程。

Amadeus Ticket Changer Shopper可有效減少因單一旅客更改行程所產生的複雜工作流程和營運成本，並可將系統反應時間從25分鐘縮短至1分鐘以內。

Amadeus指出，越來越多旅客開始透過線上旅遊業者（OTA）預訂旅遊行程，因為航班選擇、預訂及付款變得更加便利。當旅客需要更改行程時，便能夠在數秒內完成航班更改，此外，能即時獲得線上旅遊業者的協助也讓旅客倍感安心。

作為台灣頂尖的線上旅遊業者，ezTravel易遊網旅行社透過與Amadeus合作並採用Amadeus Ticket Changer Shopper，在市場競爭中佔據領先地位。Amadeus Ticket Changer Shopper提供直覺、即時的服務，讓顧客能夠在數秒之內更換和改簽大部分航班的機票，同時大幅降低了重新預訂機票所造成的不確定性，讓旅客的行程規劃變得更加彈性。

易遊網總經理賴秀媛表示，很榮幸能成為Amadeus Ticket Changer Shopper的首位台灣用戶。公司一直將顧客滿意度視為首要任務，為了提供更高水準的顧客體驗，在技術上投入大量資源，以確保我們的顧客能夠享有最優質、易於使用的解決方案，也成為第一家在市場上試行最創新功能的線上旅行社。

Amadeus Ticket Changer Shopper旨在協助線上預訂行程的旅客，能透過自助服務自行更改及重新預訂行程。其採用先進的演算法，並整合所有線上旅遊業者的銷售管道，讓重新預訂機票變得更加容易。因此，Amadeus Ticket Changer Shopper可有效減少因單一旅客更改行程所產生的複雜工作流程和營運成本，並可將系統反應時間從25分鐘縮短至1分鐘以內。

Amadeus大中華區線上旅遊執行總裁暨中國區總經理錢志龍表示， Amadeus Ticket Changer Shopper是線上旅遊業者的理想工具，它能幫助線上旅遊業者增加收入、降低營運成本，同時提升顧客滿意度。很高興能與ezTravel易遊網旅行社合作，支援其業務的擴展。

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