嘉義》承包商發文宣抹黑 民雄鄉長候選人喊告

2018年11月14日 07:15 中時 張亦惠

近日有人在民雄鄉發送楊姓承包商指控鄉長候選人何嘉桓「勾結建築師、吃人不吐骨頭」的文宣，控鄉長何嘉桓為圖利其他人，屢次故意拖延，最後以廠商無施作能力為由解約，並沒收200多萬保證金。民雄鄉公所表示，已讓此廠商展延3次，絕無故意拖延，鄉長何嘉桓也說，將對此人及幕後主使者提出加重誹謗及違反選罷法告訴。

楊姓業者在文宣內指出，得標納（骨）灰櫃工程後，依序送審資料，卻因不是內定廠商而屢遭拖延，最後以廠商無施作能力逕行解約，被沒收200萬元保證金，並舉自己同樣也標下新港骨納灰櫃工程，雖送審有疏漏、工程延誤，也是依約罰款完工，最後希望檢調查明真相。

鄉長何嘉桓、民雄鄉公所主祕書李國祥、承辦人備妥資料說明，工程公開透明，一切依法作業，也讓此業者展延3次，皆有保留雙方來往公文。承辦人強調，過去楊姓業者曾向工程會申訴，被審議委員會駁回。鄉公所也透露，塔櫃規格要求使用304不鏽鋼材質，楊姓業者送件時卻是鋁合金，完全不合規定，且新港的工程，也是一再拖延，新港鄉公所再協助另外找廠商善後才完工。

北斗派出所表示，接獲民眾報案有人發黑函，將派文宣2人帶回派出所了解，經何嘉桓競選總部確認內容不實，且2人已向警方承認何人請他們發送，查扣8箱文宣，約1萬6000張，何嘉桓表示，對楊姓業者及幕後主使者提出加重誹謗罪跟違反選罷法告訴，此案目前已移送地檢署由檢察官辦理。

(中時 )