台南》結合廟方資源 里長行善不欲人知

2018年11月14日 02:54 中時 劉秀芬

台南市麻豆區在鄰里整併後，從原來的29里瘦身成20里，也打亂今年里長選情。選情最激烈的清水里，由總榮里與龍泉里合併而成，有3人挑戰原龍泉里長王益標；北勢、海埔、安業里也有3人參選。

兩人參選的里有東角里、晋江里、巷口里、興農里、油車里、大埕里、南勢里、寮廍里、港尾里、麻口里、安正里、新興里、謝厝寮里、井東里。選情最單純的是中興里與埤頭里，由現任里長吳振和、李開通同額競選。

其中，經營印刷廠的中興里長吳振和，4年前選里長時，承諾捐出每月45000元里長薪水用於社區大小活動，累積好名聲，這次連任無人競爭，可說是穩當選。吳振和說，當里長沒什麼祕訣，就是要勤快，里民有需求馬上解決。

中興里位於麻豆區市中心，里內機關林立，還有一間奉祀保生大帝的良皇宮。良皇宮主神保生大帝是由麻豆吳姓先祖迎請，跟著明鄭軍民來台，成為吳姓家族的守護神，輪流在各住戶家中奉祀，直至民國62年信徒集資建廟良皇宮。擔任良皇宮總幹事的吳振和，結合廟方資源，發獎學金、濟助弱勢不遺餘力，廣場也是里民活動休閒中心。

吳振和說，他的政見就是一人當選，團隊服務，政府資源有限，他就自己想辦法。例如鄰里清潔衛生要噴藥，他兒子就去考照自己來，省下人工費用；社區發展協會的老人共餐，由他太太去煮菜；廟方也舉辦春節擲筊送機車活動、元宵燈籠彩繪比賽，與里民同樂，打造溫馨社區。

(中時 )