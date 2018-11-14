母女相偕養生 妙齡女指遭按摩師淫笑抬臀頂帳棚

2018年11月14日 02:54 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

北部地區一名妙齡女郎和媽媽前往「養生館」按摩，不料在按摩過程到臀部時，女子指控按摩師突然將她屁股抬高，還「頂」在他自己「凸起」的「帳棚」處，她說，更難以忍受的是，按摩師竟然對她撕牙列嘴笑著說「下面濕濕喔」，令她不堪受辱一狀告進警局。

不過，被指控「色淫」的按摩師大呼冤枉，他稱說這名女子一開始按摩就要求他加強按摩薦骨，他回說一般沒在按摩薦骨，對方堅持仍要，還說沒有關係，在按摩薦骨的過程中，他有碰到女子的鼠蹊部，但有沒有碰到私處則沒注意到，雖然有將她的臀部抬高，但絕對沒有撞擊他的生殖器。

據《蘋果》即時報導，年輕女子與母親前往一處養生館，2人各自點了按摩師後，分別被帶往包廂，由於女子薦骨到尾椎的部分不舒服，女子特別要求幫她服務的按摩師幫她加強按摩，按摩師依指示照做，沒想到卻出了大事。

女子指控，按摩師藉著按摩薦骨時，將手伸進她的內褲裡，還故意觸摸她的私處，並將她的臀部抬高，用她的臀部去撞擊他的生殖器，還對她淫笑「妳陰部濕濕的」，然後再撫摸她的胸部，事後按摩師說調整薦骨需要時間，所以2人互相加LINE。

檢察官調查發現，這家養生館為一般的按摩場所，包廂都沒有上鎖，且女子的母親也在店裡按摩，但在遇到騷擾時女子沒有呼救或離開包廂，甚至連拒絕都沒有，最後還和按摩師互相加LINE，顯然有違常情，由於全案僅有女子單一的指訴，並無任何證據可以證明，因此處分不起訴。

(中時電子報)